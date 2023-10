Allarme Thuram già rientrato: le ultime da Appiano

Il francese ha accusato un problemino muscolare nel corso del match disputatosi ieri sera col Benfica. Le sue condizioni

Marcus Thuram, sostituito da Simone Inzaghi al minuto 73 in via precauzionale, ha subito messo in forte apprensione i tifosi interisti.

Il classe ’97 ha, infatti, accusato un indolenzimento al polpaccio tanto da lasciare il campo in anticipo (una volta sedutosi in panchina ha poi fatto ricorso a una borsa del ghiaccio). Nulla di così preoccupante anche se, in fin dei conti, la stragrande maggioranza dei tifosi interisti ha subito pensato che si potesse trattare di qualcosa di grave. Fortunatamente, però, non è così.

Solo crampi per Thuram: il francese ci sarà col Bologna

Allarme rientrato in casa Inter. Marcus Thuram sta bene e potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi per i prossimi impegni.

Solo crampi per il francese, nient’altro. Il classe ’97 potrà, infatti, continuare ad allenarsi con regolarità tanto da poter prendere parte ai prossimi appuntamenti di marca nerazzurra. Il prossimo sarà quello col Bologna, in programma sabato 7 ottobre alle ore 15: sfida a cui sarà presente anche l’attuale numero 9 della ‘Beneamata’ con all’attivo già 3 reti e 6 assist tra campionato e Champions League. Di fatto, è stato proprio il suo gol a concedere ieri sera la vittoria in favore dell’Inter contro il Benfica.