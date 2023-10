Inter e Fiorentina, affare per la ‘rivelazione’: annuncio ufficiale

Quest’estate sembrava che Inter e Fiorentina dovessero darsi battaglia per il bomber Retegui, poi finito al Genoa, ma la sfida non è finita: puntano allo stesso affare

A quanto pare i due club sarebbero di nuovo rivali sul mercato: sia i nerazzurri che i Viola hanno messo nel mirino un nuovo obiettivo in attacco. La Fiorentina di Italiano esprime ancora un buon calcio ma appare meno incisiva in avanti rispetto alla scorsa stagione. L’Inter si trova invece già in difficoltà per la scelta di essersi affidata a due trentaquattrenni: Arnautovic (già infortunato) e Alexis Sanchez (ancora non in forma).

Non stupisce quindi che Fiorentina e Inter si stiano guardano in giro per concludere un affare in attacco. L’obiettivo comune viene dalla Germania e si chiama Guirassy. Beppe Marotta punta a spendere intorno ai 20 milioni. Ma il prezzo del centravanti sta lievitando giorno dopo giorno.

Il suo biglietto da visita sono i dieci goal realizzati in cinque partite in Bundesliga. Numeri che ovviamente hanno già scatenato le attenzioni delle big di mezza Europa. In Germania tutti parlano di Serhou Guirassy, attaccante franco-guineiano dello Stoccarda.

E il talento sarebbe finito anche nel mirino di Inter e Fiorentina: le due italiane vorrebbero capire se fosse possibile imbastire un affare già a gennaio. E a quanto pare i nerazzurri starebbero monitorando già da qualche mese le prestazioni del ragazzo con osservatori inviati a Stoccarda proprio per valutarlo da vicino.

Fiorentina e Inter sull’affare Guirassy

Non è proprio un ragazzino, Guirassy. Il ragazzo ha già ventisette anni e in passato ha attraversato dei momenti un po’ oscuri in carriera. Soprattutto per via di noie muscolari.

Ha iniziato la sua carriera giocando per vari club francesi, come il Montargis, l’Amilly e il Laval. Nel luglio 2015, Guirassy è poi passato per un milione dal Laval al Lille, e ha firmato un contratto quadriennale. L’anno dopo è stato preso dal Colonia. Ma il ragazzo ha dovuto subito fermarsi per infortunio e poi sottoporsi a un intervento chirurgico al menisco.

Più tardi, nella prima metà della stagione 2016-17, è stato di nuovo fermato da problemi muscolari. In pratica ha esordito in Bundesliga solo il primo aprile 2017. La stagione infernale non è finita bene: poche settimane dopo Guirassy ha avuto un’infiammazione all’articolazione dell’osso pubico.

Nella sua seconda stagione in Germania, ha segnato il suo primo goal contro il Bayer Levekusen. La stagione non è andata benissimo per il club: il Colonia, come ultimo in campionato, è stato retrocesso, ma Guirassy è stato il capocannoniere della squadra in tutte le competizioni.

Nel gennaio 2019 è stato ceduto in prestito all’Amiens fino alla fine della stagione. L’Amiens ha successivamente speso 5 milioni per acquistare l’intero cartellino dell’attaccante. Nonostante i suoi goal, l’Amiens è retrocesso. Così nel 2020, Guirassy si è unito al Rennes, dove ha continuato a dimostrarsi un bomber prolifico ma un po’ soggetto a infortuni muscolari.

Nel 2022, Guirassy è tornato in Bundesliga, allo Stoccarda. Nella stagione 2023-24, come anticipato, Guirassy ha segnato dieci goal nelle prime cinque partite, inclusa la sua prima tripletta in Bundesliga arrivata contro il Magonza, eguagliando il record precedente stabilito da Robert Lewandowski nel 2020-21.

La possibilità che l’attaccante lascerà la Bundesliga sarebbe stata confermata anche dalle parole dell’ex stella dello Stoccarda, Fernando Meira, il quale ha chiarito come l’addio del classe 1996 agli Schwaben sia soltanto una questione di tempo.