Settanta milioni più l’ex Juve: assalto choc a Lautaro

Montano voci continue secondo cui, dalla Premier, ci si starebbe preparando a un assalto a Lautaro; ma l’Inter farebbe bene a preoccuparsi anche delle attenzioni costanti delle big spagnole

A gennaio potrebbe farsi subito avanti il Chelsea. Dopo aver cercato quest’estate di tenere a freno, più o meno con successo, le spese pazze, Todd Boehly, imprevedibile e tracotante proprietario del club londinese, potrebbe ripartire presto con gli investimenti multimilionari. In Inghilterra sono per esempio convinti che i Blues potrebbero comprare almeno tre campioni nella prossima sessione invernale.

Nelle ultime tre finestre il Chelsea ha speso oltre un miliardo di sterline. Ma il mostruoso sforzo economico non ha portato a vittorie né a un miglioramento del gioco, con somma delusione dei tifosi. Tutt’altro che arreso, il proprietario americano del club starebbe provando, secondo la stampa inglese, a raccogliere circa 500 milioni di sterline da vari istituti finanziari e di credito degli Stati Uniti per tornare a fare la parte del leone nel calciomercato europeo.

In questo senso, i Blues potrebbero provare l’assalto a Lautaro. Sempre dalla Premier potrebbero farsi avanti anche Manchester United e Arsenal, altri due club in cerca di un bomber versatile e dal profilo internazionale. E come se non bastasse, da mesi, si vocifera di un supposto interesse da parte della dirigenza del Real Madrid per il Toro.

In realtà, Florentino Perez, a oggi, sembra ancora concentrato soprattutto su Mbappé. E dovrebbe essere proprio il francese l’obiettivo primario su cui si continuerà a lavorare nei prossimi giorni.

Assalto a Lautaro anche dalla Spagna: occhio all’Atletico

Per Lautaro potrebbe tornare alla carica, naturalmente in estate, anche l’Atletico Madrid. Molto dipende tuttavia dalla permanenza del Cholo. Simeone, da quel che si dice, sarebbe orientato a cambiare aria: accetterebbe di continuare con l’Atletico solo nel caso in cui la proprietà dei materassai potesse accontentare le sue importanti richieste di mercato.

Com’è noto, il Cholo Simeone è un grande ammiratore di Lautaro Martinez. Perciò, con una o due cessioni importanti, l’Atletico potrebbe anche raggranellare circa 70 milioni cash da offrire poi all’Inter con l’aggiunta di una contropartita tecnica.

Magari gli spagnoli potrebbero offrire proprio quell’Alvaro Morata cercato a lungo dall’Inter nell’estate appena trascorsa. Il tutto, per ora, è solo una vaga suggestione. Ma c’è il timore che Lautaro, nonostante i continui proclami d’amore nei confronti dell’Inter, possa essere intrigato dalla destinazione, soprattutto per via della presenza del Cholo.

In ogni caso, anche di fronte a un’offerta tanto alta e alla possibilità di prendere un attaccante gradito a Inzaghi, l’Inter direbbe di no: Lautaro non si muove. Anzi, la volontà del club è sempre quella di proporre al Toro un’offerta per il rinnovo del contratto. E non è affatto irrealistico pernsare che questa proposta di prolungamento possa giungere entro fine 2023.

Anche dall’agente di Lautaro, in questo senso, sono arrivate tante rassicurazioni: come ha rifiutato l’offerta saudita, il numero 10 dell’Inter rifiuterebbe anche la corte delle big europee, dato che in questo momento pensa solo al bene della squadra di cui è capitano e leader tecnico.

Real o Atletico: il Toro non si lascia sedurre

Un mesetto fa, però, in Spagna si insisteva su un possibile approccio da parte del Real. Secondo il portale todofichajes.com, i Blancos sarebbero teoricamente pronti a fare sul serio per il capitano dell’Inter. Sia ad Ancelotti che a Perez Lautaro Martinez piacerebbe un sacco. E per questo non bisognerebbe escludere un possibile tentativo che infiammerebbe di colpo il calciomercato invernale.

La teoria, si sa, è sempre distante dalla pratica. E nel dominio della concretezza, la proprietà dei Blancos sta mettendo da parte i soldini per pagare l’ingaggio di Mbappé. La prospettiva dell’innesto dell’attaccante francese per la prossima stagione dovrebbe quindi aver già allontanato dai pensieri di Florentino Perez l’idea di prendere la stella argentina. Ecco perché al momento è l’Atletico la squadra interessata da cui guardarsi con maggiore preoccupazione.

Tante, troppe volte abbiamo letto notizie allarmistiche tipo: “Lautaro Martinez se ne va“, oppure “Ecco l’offerta irrinunciabile“. Ma finora sia il Toro che l’Inter non si sono lasciati scafire. Attaccante e club sono stati coerenti e fedeli al loro reciproco patto d’amore.