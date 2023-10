Zhang ‘ringrazia’ Inzaghi: 45 milioni già in cassa

L’avvio dell’Inter in questa stagione è stato, sino a questo momento, del tutto soddisfacente. Lo dicono i numeri e non solo

I nerazzurri, proclamatisi vice Campioni d’Europa nella passata stagione, stanno riuscendo a dire la propria in quest’annata sia in Champions League che in campionato.

Già 18, sinora, i punti totalizzati dalla squadra di Simone Inzaghi in Serie A: il tutto in appena 7 giornate. 6 vittorie ed 1 sola sconfitta sono, infatti, state collezionate da Lautaro e compagni. Formazione che, tra le tante cose, non sta peccando neanche in Europa.

Proprio nella serata di ieri, la ‘Beneamata’ è riuscita ad imporsi per 1-0 sul Benfica grazie alla rete siglata da Thuram ottenendo così il suo primo successo stagionale in questa competizione.

Quattro, quindi, le lunghezze che i nerazzurri vantano in questo momento a propria disposizione in Europa considerando il pareggio ottenuto lo scorso 20 settembre in Spagna contro la Real Sociedad. Un avvio, questo, che fa dunque sperare in positivo. Nel frattempo, Steven Zhang e compagnia possono già concedersi un sorriso di circostanza.

La Champions arricchisce l’Inter: già 45 milioni incassati in questa prima parte di stagione

La Champions League, competizione che è da considerarsi a tutti gli effetti la più prestigiosa di questo sport, continua a garantire (da anni ormai) cospicui incassi ai club che vi prendono parte.

Ne sa qualcosa l’Inter: sodalizio che nella passata annata, pur trovandosi in seria difficoltà economica, è riuscita ad incassare circa 101 milioni di euro grazie allo straordinario percorso compiuto in Europa. Di fatto, è stato soltanto in finale che Lautaro e compagni si son dovuti arrendere sotto i colpi del Manchester City col risultato minimo di 1-0.

Anche in quest’annata, per il resto, la musica non è poi chissà quanto diversa. Questo perché, pur trovandoci ancora al secondo turno dei gironi, i nerazzurri hanno già accumulato un importante bottino.

Il consueto bonus di partecipazione ha, infatti, già portato nelle casse delle italiane ben 15,64 milioni di euro, ‘Beneamata’ compresa.

Passando poi al ranking storico/decennale – un montepremi complessivo da 600,6 milioni – Zhang e compagnia hanno già accolto nelle proprie casse altri 20,5 milioni che, sommati ai: 3,4 milioni di Market pool della scorsa stagione (cifra legata al piazzamento ottenuto in Serie A nella regular-season 2022/23), ai 3,73 milioni dei Bonus risultati e agli altri 2,3 milioni di Market pool (dove in questo caso è stato ipotizzato lo scenario peggiore, quello dell’eliminazione dai gironi), hanno già permesso ai nerazzurri di incassare l’esatta cifra di 45,53 milioni.

Un bottino, questo, che potrà ancora aumentare col tempo. Questi i dati raccolti da ‘Calcio e Finanza’.