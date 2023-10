Dimarco tra sogno e realtà: “Voglio essere bandiera”

By

L’esterno mancino incanta in nerazzurro e vuole migliorare ancora per ambire ad un posto nella Hall of Fame dei calciatori dell’Inter. Così Dimarco costruisce il suo futuro tra i grandi

Sono molte, anzi moltissime le note positive di quest’Inter. Non c’è soltanto la dedizione di Simone Inzaghi al perfezionismo ma anche la totale devozione dei suoi uomini nei confronti della causa nerazzurra. Ciascuno di loro è proiettato verso il successo della propria squadra, per onorare lo spirito dei tifosi e rendere di nuovo grande l’emblema dell’Inter nel mondo.

Federico Dimarco spicca per valori, impegno e perseveranza. Tutte qualità che inevitabilmente conducono ad una presenza di risultati strabiliante. Nel tentativo di non forzare mai la giocata, l’esterno sinistro nerazzurro è efficace al punto giusto. Quegli spioventi da fondo campo trapassano le difese e colpiscono spesso, grazie alla finalizzazione degli attaccanti. Un copione che si ripete e puntualmente porta i suoi frutti.

Dimarco risorsa indiscutibile: “Stiamo facendo bene e possiamo fare ancora meglio”

Su questa linea di pensiero, Dimarco ambisce a diventare una vera e propria colonna del club nerazzurro. Da qui al prossimo futuro i suoi obiettivi sono chiari e condivisi. Questa è la realtà dei fatti e all’interno di essa il calciatore non vuole nascondere ciò che potrebbe portarlo a diventare un profilo da ricordare.

“Ci divertiamo e lavoriamo bene. Questo è il nostro segreto. Stiamo facendo bene e possiamo fare ancora meglio“, ha aperto Dimarco a ‘Sportmediaset’. “Spero di diventare davvero una bandiera dell’Inter. Il mio sogno è rimanere qui e non vedo motivi per cui questo non possa accadere“, ha quindi aggiunto il calciatore con determinazione.

“Dobbiamo ripartire da quanto fatto lo scorso anno, qualcosa di straordinario culminato con la finale di Champions League. Sappiamo che non è un percorso facile, ma siamo ad un buon punto. Non dobbiamo aver paura di nessuno“, ha infine concluso Dimarco. Filtrano grandi speranze.