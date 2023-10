Flop assoluto e Inter in apprensione: 13 milioni a rischio

L’operazione di mercato messa a segno dal club nerazzurro la scorsa estate non starebbe portando i frutti sperati, ora c’è il rischio concreto che l’OM possa tornare sui suoi passi a fine stagione

I risultati maturati dall’Inter in questo avvio di stagione sono il frutto del lavoro di perfezionamento tattico svolto da Simone Inzaghi e una grande coesione societaria sulle operazioni di mercato messe a segno nel corso della passata sessione estiva.

Fronte ingressi, filtra grande soddisfazione. Marcus Thuram si è inserito alla perfezione negli schemi del tecnico piacentino, mentre Davide Frattesi ha mostrato grande voglia di fare anche da subentrante a partita in cose. Non è mancato all’appello neppure Benjamin Pavard sin dai primi minuti ufficiali, mentre Alexis Sanchez e Davy Klaassen attendono il momento giusto per macinare ulteriori minuti.

Anche fronte uscite, tutto sommato, la dirigenza può dirsi contenta delle trattative chiuse con le controparti. Eppure un club, ad oggi, non sarebbe affatto felice di come stanno andando le cose con l’ex centravanti nerazzurro Joaquin Correa.

L’argentino, prelevato in presto dall’Olympique Marsiglia, fa discutere in Francia. Tanto che la situazione legata alle sue prestazioni in campionato sembra esser stata persino etichettata come un ‘enigma’ da risolvere. Correa non è lo stesso calciatore conosciuto sotto lo stendardo di Inzaghi alla Lazio e potrebbe non essere lo stesso neppure in futuro.

Avvio di stagione pessimo per Correa, ballano 13 milioni di riscatto

Motivo per cui la dirigenza francese sembrerebbe iniziare a voler tornare sui propri passi, non investendo i 13 milioni di euro di riscatto sul profilo del calciatore la prossima estate.

Questo si tradurrebbe nel rientro di Correa all’Inter ma senza possibilità di permanenza in nerazzurro. A meno che non vada concretizzata l’unica clausola presente all’interno dell’accordo sottoscritto dalle parti, da cui si evince la possibilità di permanenza dell’argentino all’OM in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Soltanto così l’Inter riuscirebbe a strappare almeno 10 milioni di euro, più bonus, dalla cessione del proprio tesserato. Una circostanza lontana ma che si sta lentamente tramutando in viva speranza. Molto dipenderà dall’andamento della squadra di Gennaro Gattuso in Ligue 1.