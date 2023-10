L’Inter ha piazzato un grande colpo: scartato dal Barcellona

Lo inseguivano Milan, Bayern, Lipsia e PSG, e alla fine ha scelto l’Inter, ma di fatto il nuovo campione nerazzurro è stato scartato dal Barcellona

Su Marcus Thuram si è combattuta una vera e propria guerra fra titani: l’attaccante francese era fra i potenziali parametri zero più appetibili sul mercato, e varie squadre si sono opportunamente mosse già a gennaio scorso per acquistarlo. L’Inter, che ora si gode un giovane centravanti già utile tatticamente e funzionale nei risultati, sa che l’arrivo a Milano del francese non era affatto scontato.

L’avversario principale dei nerazzurri non è stato il Milan, a cui Tikus era sembrato abbastanza vicino poco prima di firmare per l’Inter… E nemmeno il PSG ha mai preoccupato più di tanto la dirigenza nerazzurra.

Già molti mesi prima della conclusione del contratto dell’attaccante transalpino con il Borussia Monchengladbach, Lilian Thuram, padre e procuratore di Marcus, aveva lasciato intendere di sperare per il figlio un approdo al Barça. Anche lo stesso Marcus Thuram si era lasciato scappare qualcosina. Una mezza preferenza per i blaugrana era insomma evidente. Ma di fatto il Barcellona lo ha scartato, non ritenendolo tecnicamente utile al gioco di Xavi.

Proprio così, Thuram è stato scartato dal Barcellona, e proprio in virtù di questa opinabile scelta dei catalani, l’Inter ha potuto chiudere un accordo per portarlo a Milano.

Thuram, subito determinante nell’attacco dell’Inter, è ora un valore tecnico da salvaguardare e da far crescere. Tutta la famiglia nerazzurra sembra averlo accolto nel migliore dei modi. Inzaghi, Marotta, Lautaro e Dumfries si sono già espressi con complimenti e incoraggianti.

Retroscena Thuram: scartato dal Barcellona, fa le fortune dell’Inter

Non poteva partire meglio, l’avventura di Tikus all’Inter. Marcus Thuram, in queste prime uscite in nerazzurro, sta facendo meglio del previsto, fornendo assist a ripetizione, segnando nella partite importanti e sacrificandosi sul campo con corse, contrasti, recuperi e bei movimenti.

Se ne è accorto anche il tecnico del Benfica Schmidt, che alla fine della partita di Champions contro l’Intet ha affermato: “È stato un grande colpo. Si è integrato molto bene con Lautaro Martinez e con tutta la squadra“.

L’attaccante classe ’97 aveva già deciso dall’anno scorso di non rinnovare con il Borussia Monchengladbach. Per questo tanti club si erano messi sulle sue tracce. All’inizio sembrava in vantaggio proprio l’Inter, per via dei precedenti, importanti contatti fra il giocatore e Ausilio. L’autunno scorso, sembrava invece che il Bayern Monaco potesse anticipare tutti e prendere l’attaccante già a gennaio per rinforzare ulteriormente il suo super reparto avanzato.

Il no di Xavi che ha favorito i nerazzurri

A sorpresa il Borussia Monchengladbach ha deciso di trattenere il francese nonostante la prospettiva quasi sicura di perderlo a zero a giugno. Dopo l’inverno scorso, la squadra più forte su Thuram sembrava invece il Barcellona. Non è infatti un mistero che la dirigenza del Barça abbia valutato attentamente la possibilità di portarlo alla corte di Xavi. Il sito iberico El Nacional.cat svela però che proprio Xavi avrebbe scartato Thuram, ritenendolo inadatto a vestire la maglia del Barcellona.

Il francese, si sa, avrebbe gradito la destinazione catalana e si sarebbe anche adattato al ruolo di riserva (cosa che invece non avrebbe fatto al PSG). Da ciò, e in base a quanto di buono Tikus sta facendo a Milano, è lecito attendersi che il centravanti sia già un grosso rimpianto per i campioni di Spagna.

Il sito iberico sottolinea infatti con una certa severità l’errore commesso da Xavi nel sottovalutare il valore di un giocatore tanto forte e potenzialmente tramutabile in una consistente plusvalenza.

Per il Barça, il treno è passato. E, continunando così, è davvero improbabile che l’Inter decida di privarsi del francese. Thuram può solo migliorare, e all’Inter sono già contentissimi di quanto ha dato. Benedetto sia Xavi che non lo ha voluto!