Questione stadio, annuncio inatteso: “Inter o Milan ancora San Siro”

Inter e Milan intenzionate a costruire nuovi impianti lontano da San Siro, ecco le parole del sindaco Sala sull’eventualità di permanenza di uno dei due club meneghini

I discorsi vanno avanti da anni ormai, senza grosse novità. Se non che Inter e Milan, inizialmente a braccetto sull’idea di rivoluzionare insieme il concetto di stadio come lo conosciamo oggi, si sono staccate per perseguire ciascuna i propri obiettivi e le proprie idee.

I nerazzurri hanno infatti trovato nella zona provinciale di Rozzano terreno fertile per l’edificazione del nuovo impianto, con un progetto alla base decisamente interessante e ricco di spunti d’interesse anche per l’amministrazione comunale. Ciononostante, il sidaco di Milano, Giuseppe Sala, spera che la situazione possa risolversi lasciando che almeno uno dei due club meneghini possa restare a giocare le proprie partite interne nell’impianto storico di San Siro. Senza dunque mobilitare risorse ed energie volte alla costruzione di un’alternativa più moderna.

Sala spera ancora in San Siro: “Se una delle due rimanesse…”

“Se una delle due decidesse di restare sarebbe una bella cosa. Il Comune non sarebbe disposto ad aiutare, ma a fare molto molto di più“, ha commentato Sala in un recente intervento a margine di un evento sito in Piazza Duomo.

“Non sono nelle vesti di giudicare il lavoro dell’Inter perché mancherei loro di rispetto. In realtà non conosco né il progetto nerazzurro né quello del Milan. La mia osservazione deriva dai vecchi discorsi di quando le due squadre pensavano che non si sarebbe potuto rimettere a posto San Siro e soprattutto Scaroni insisteva su questo aspetto. Perché poi con due squadre nello stesso impianto sarebbe stato difficile gestire le cose“, ha poi aggiunto Sala.

Qualora venisse meno una delle due, dunque, è possibile che l’altra possa tornare sui propri passi. Un pensiero ipotetico che il primo cittadino della città metropolitana di Milano auspica possa divenire realtà, per non lasciare in disuso un impianto dall’importanza storica sulla quale andrebbe comunque fatto qualche aggiustamento strutturale in linea con i grandi e moderni impianti in continua evoluzione in giro per il mondo.