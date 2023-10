Bisseck vede solo Inter: “Appartengono al passato”

Il difensore centrale aspetta la sua grande occasione con l’Inter e intanto ringrazia, ma non dimentica il passato controverso quando giocava al Colonia

Potrà anche non aver avuto lo spazio che avrebbe meritato in questo inizio di stagione. Ma la solidità della difesa dell’Inter e l’ardua concorrenza con Alessandro Bastoni non rendono il compito facile. Così Yann Aurel Bisseck continua ad allenarsi duramente per potersi costruire, con la dovuta pazienza, il suo futuro tra le maglie nerazzurre.

Il calciatore rappresenta pur sempre un colpo di importanza rilevante per la dirigenza nerazzurra che lo ha strappato dall’Aarhus nel corso della passata sessione estiva di mercato come primo sostituto del braccetto sinistro preferito di Simone Inzaghi. Lo stesso tecnico lo ha voluto con sé e confida nelle sue qualità, nell’attesa di potergli far macinare qualche minuto in più nelle gambe dopo i primi sette raccolti fino a questo momento.

Intanto Bisseck è tornato a ricalcare i passi del suo recente passato, toccando il delicatissimo tasto della sua esperienza al Colonia in Bundesliga. L’ultimo contatto avuto con la squadra tedesca ove si è formato calcisticamente è avvenuto quando era ancora in prestito in Olanda e da allora non c’è stato modo di discutere coi rappresentanti del club di nulla che potesse presagire ad un futuro lì. Ha dovuto cavarsela con le sue sole forze. Eppure non dimentica l’affetto per la sua gente.

Bisseck dimenticato dal Colonia, ora attende di rispondere sul campo

“Non mi sono mai sentito il benvenuto in quella squadra e questo l’ho capito dopo a mie spese. La questione appartiene ormai al passato“, ha rivelato il calciatore in una recente intervista a ‘GeissBlog’.

Ora gli occhi sono tutti puntati sulla sua nuova realtà, una realtà fatta di tanti sogni condivisi e obiettivi ben precisi. Nella speranza che l’Inter possa tornare nuovamente sul tetto d’Europa e lui stesso possa dire di aver fatto parte di un gruppo da subito estremamente integrativo.