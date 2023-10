Inter, ora non è più prendibile: pagano clausola da 70 milioni

Piaceva tanto all’Inter, ma alla fine è se lo è preso il Lipsia: dopo un avvio super in Bundesliga, sarebbe già spuntato un club interessato a pagare la clausola da 70 milioni per portarselo via

Prima di fissarsi su Balogun e poi virare su Arnautovic, per il dopo Lukaku, l’Inter aveva pensato a un altro belga. Ad Ausilio piaceva molto Lois Openda del Lens. E sembra che anche Simone Inzaghi fosse favorevole all’acquisto, dato che il classe 2000 corrispondeva al profilo di centravanti forte fisicamente ma capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e di assumersi oneri tattici da numero 10.

Veloce e tecnico, Openda ha stupito mezza Europa lo scorso anno, segnando 21 reti nella sua prima stagione in Ligue 1. Inevitabilmente, tanti club hanno cominciato a corteggiarlo, mentre il suo prezzo continuava a lievitare. Ecco come l’Inter si è dovuta chiamare quasi subito fuori dai giochi. Alla fine l’ha spuntata il Lipsia, acquistandolo per 42 milioni di euro (Openda è diventato così il giocatore più pagato della storia del club tedesco e l’incasso record del Lens).

L’avvio in Germania è stato più che positivo. In 6 partite ha già segnato 4 volte, facendosi notare per la forza e le belle giocate. Alla firma del contratto con il Lipsia, gli agenti del giocatore hanno preteso che fosse inserita una clausola di rescissione pari a 70 milioni. E pare che ci sia un club già disposto a corrispondere la cifra.

La notizia è stata lanciata in Spagna ma ha avuto immediata eco in Gran Bretagna, dato che la squadra interessata dovrebbe essere l’Arsenal. Subito dietro i Gunners, però, potrebbero esserci altri club di Premier interessati al giovane belga.

La clausola di 70 per strappare Openda al Lipsia

Anche in questo caso, l’Inter non può far altro che guardare da lontano. Certe cifre sono proibitive per il mercato nerazzurro, e lo saranno ancora a lungo, anche in caso di qualche cessione eccellente. Questo perché il club, qualora rimanesse come sembra nelle mani di Zhang dovrà per altri anni ancora continuare a gestire le finanze in modo oculato, per cancellare il rosso e autofinanziarsi.

La clausola da 70 milioni è, per il mercato attuale che coinvolge i club più ricchi, un prezzo abbastanza onesto per un giocatore che ha dimostrato di poter far bene non solo in Belgio e in Olanda, ma anche in Francia e in Germania. Il salto in Premier sembra quasi scontato.

Cresciuto nel settore giovanile dello Standard Liegi, Openda è stato preso nel 2015 dal Club Bruges. Dopo aver militato nelle giovanili della seconda squadra in Belgio per numero di titoli nazionali vinti, ha esordito con i grandi nel 2018. Nella prima stagione ha segnato in tutto 4 reti, giocando una ventina di partite, la maggior parte da suberntrato. L’anno dopo, in una quindicina di presenze, non è riuscito mai a metterla dentro.

Nel luglio 2020 è passato in prestito biennale agli olandesi del Vitesse. Nel primo anno ha firmato una decina di goal. Nel secondo, il ragazzo si è scatenato arrivando a 19 reti in campionato. Così nel 2022 si è trasferito a titolo definitivo al Lens. E nella sua prima e unica stagione in Ligue 1, come già anticipato, ha messo a referto 21 goal, consacrandosi come attaccante letale e di grande utilità tattica per la squadra. In Belgio già lo hanno eletto come l’erede di Lukaku.