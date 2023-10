L’agente di Thiago Motta: “Inter significa molto per lui”

Le parole del rappresentante degli affari del tecnico del Bologna, ex centrocampista dell’Inter, Thiago Motta alla valigia dell’ottava giornata di campionato proprio contro la formazione nerazzurra

Poco più di ventiquattro ore e l’Inter torna sul terreno di gioco dello Stadio San Siro per disputare l’ottava giornata del campionato di Serie A contro il Bologna. Una squadra ostica che in passato ha dimostrato di riuscire a tener testa alla formazione di Simone Inzaghi in diverse circostanze, alcune delle quali persino indimenticabili (in negativo) per i tifosi nerazzurri.

Alla vigilia della grande sfida, il tecnico dei felsinei Thiago Motta scalpita all’idea di poter tornare ancora una volta a calpestare il manto erboso di uno stadio che conosce bene in qualità di ex centrocampista dell’Inter. La sua passata esperienza in nerazzurro è rimasta nel suo cuore e non è un segreto che la partita in programma domani susciti in lui delle sensazioni particolari, a dir poco speciali.

Ad aver trattato della questione è stato Alessandro Canovi, agente del tecnico italo-brasiliano, intervistato in esclusiva dai microfoni di ‘calciomercato.it‘. “Per uno come Thiago che vive il calcio in maniera viscerale tutte le partite sono importanti. In questo caso parliamo di un club che ha significato tanto per la sua carriera, ma la sua grande squadra adesso è il Bologna”, ha commentato in prima battuta.

Canovi su Thiago Motta: “Inter? Curioso vedere quale sarà il suo bilancio a fine carriera”

Canovi ha poi ammesso che l’Inter potrebbe avere su di sé i favori del pronostico non soltanto per la partita contro il Bologna ma in generale per la vittoria finale dello Scudetto.

Motivo per cui sarà difficile, a suo dire, individuare i punti deboli della formazione di Inzaghi per poter trarre vantaggio dalle poche situazioni che si verranno a creare. Thiago Motta, in ogni caso, è pronto per affrontare qualsiasi situazione. Anche le più ostiche.

Che poi il tecnico possa persino pensare di allenare l’Inter un giorno è qualcosa che va oltre l’immaginazione del momento. Canovi ha infatti ribadito che per Thiago Motta l’unico pensiero è quello di restare in panchina a fare il suo lavoro. Non nasconde, però, la sua curiosità nel vedere quale possa essere il bilancio dell’allenatore a fine carriera. Troppo presto per dirlo. Intanto spazio ad Inter-Bologna.