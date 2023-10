Dal Triplete con l’Inter alla panchina nerazzurra: Thiago Motta il predestinato

L’attuale ‘condottiero’ del Bologna sta continuando a rendersi protagonista di ottime cose alla guida tecnica degli emiliani. Cosa filtra per il futuro

Thiago Motta ed il suo Bologna non sono più, di certo, da considerarsi una semplice sorpresa del nostro campionato.

Già nella passata annata, infatti, il tecnico italo-brasiliano è riuscito nell’intento di far indirizzare tutti i riflettori su di sé: tanto da essersi assicurato, non per nulla, un nono posto in classifica sfiorando, di fatto, l’Europa.

Subentrato a stagione in corso sulla panchina dei rossoblù (ricorreva il 12 settembre 2022) l’ex tecnico dello Spezia è riuscito ad ambientarsi immediatamente in questa nuova realtà. Lo testimoniano non soltanto gli importanti successi giunti, meno di un anno fa, contro Fiorentina e Inter – a cui si sommano altri pareggi collezionati con squadre del calibro di Milan, Napoli, Juve, Roma e Lazio – ma, per l’appunto, i 54 punti totalizzati in una competizione del tutto ostica come quella della Serie A.

Per il resto, date le attuali premesse, anche in quest’annata la musica risulta essere, al momento, quella dello scorso anno. 10 i punti totalizzati sinora dai felsinei in questa regular-season con un Bologna posizionato, momentaneamente, all’ottavo posto in classifica con 6 gol all’attivo e appena 4 reti subite in 7 giornate di campionato.

Innumerevoli i passi in avanti compiuti dal Thiago Motta allenatore in questi ultimi mesi – tecnico la cui maturazione procede ad ampie falcate – e dalla sua attuale squadra. Lo testimonia il fatto che, nella scorsa estate, sono approdati in Emilia Romagna giocatori come Freuler, Saelemaekers, Karlsson e lo stesso Ndoye: volti che sono andati ad impreziosire ancor di più una rosa che vantava già a propria disposizione altri tesserati come Skorupski, Posch, Ferguson, Orsolini e Zirkzee.

Per il tecnico italo-brasiliano si prevede, perciò, un futuro del tutto roseo. La crescita esponenziale avuta dal classe ’82 potrebbe anche consentire a quest’ultimo di arrivare a sedersi, in un futuro non troppo lontano, sulla panchina di una big: magari su quella dell’Inter, società con cui ha già raggiunto in passato importanti traguardi da calciatore. Su tutti quello del Triplete.

L’Inter continua a monitorare Thiago Motta per il futuro: tutto quello che c’è da sapere sull’italo-brasiliano

Lo stile di gioco adottato dal Bologna di Thiago Motta in quest’ultimo anno e mezzo di tempo ha, letteralmente, sorpreso tutti.

Pur avendo in mano una società che sino a poco tempo fa ambiva ad una salvezza tranquilla, il tecnico italo-brasiliano ha deciso di dare quella marcia in più agli emiliani provando, di fatto, a far alzare l’asticella a tutti gli addetti ai lavori del Bologna: e, di fatto, è proprio ciò che sta accadendo.

La squadra di Thiago Motta, sia nella passata stagione che in quella ricorrente, ha già dimostrato in più circostanze di saper muoversi perfettamente a blocco: una formazione, questa, in grado di compiere entrambe le fasi in maniera del tutto invidiabile. Ne sanno qualcosa Juventus e Napoli, due delle big italiane che nel loro primo precedente stagionale disputatosi contro gli emiliani non sono riusciti ad andare oltre il pareggio.

L’ex calciatore nerazzurro, quest’oggi in vesti di allenatore, sta continuando a prediligere una difesa a quattro variando, anche a partita in corso, lì sulla trequarti. Oltre al 4-2-3-1, infatti, il Bologna di Thiago Motta può anche trasformarsi benissimo in un 4-3-3. Verticalizzazioni, ripartenze e imprevedibilità: questi i capisaldi su cui il tecnico quarantunenne sta continuando a insistere.

Lo abbiamo già anticipato. L’Inter non ha mai e poi mai dimenticato quanto di buono compiuto, in passato, dal classe ’82 quando ancora calciatore. Una stima reciproca che va avanti, ormai, da diversi anni: tant’è che già nella passata annata, quando Inzaghi era letteralmente ad un passo dall’esonero, si è più e più volte parlato di un Thiago Motta pronto a raccogliere l’eredità del tecnico piacentino. Così non è stato però.

Il ‘Re di Coppe’ ha saputo riprendere in mano la situazione convincendo la ‘Beneamata’ a puntare ancora su di lui. Diverso potrebbe essere, invece, in futuro. I nerazzurri stanno, infatti, continuando a tenere a portata di mano il nome dell’attuale condottiero degli emiliani per il futuro: figura che risulta essere, tutt’ora, il possibile prescelto della società in caso d’addio di Inzaghi.

In via conclusiva, insomma, il suo è un profilo che piace moltissimo agli attuali vice Campioni d’Europa sia per costi che per rapporti umani, oltre che per stile di gioco. Proprio nella giornata di oggi, è in programma Inter-Bologna: match in cui l’attenzione da parte della dirigenza nerazzurra potrebbe essere interamente rivolta verso lo stesso comandante dei felsinei.