Mezzo suicidio Inter: Lautaro fa e disfa contro il Bologna

Cronaca più top e flop della partita tra Inter e Bologna andata in scena al Meazza e valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A

Simone Inzaghi non cambia nessun uomo dalla partita di Champions contro il Porto per affrontare il Bologna di Thiago Motta. Proprio i rossoblù sono i primi a rendersi pericolosi con un grande tiro dal limite dell’area di rigore che finisce fuori di poco. All’11 arriva la rete nerazzurra con Acerbi servito con perfezione da un angolo di Calhanoglu.

L’Inter ingrana e mette alle corde il Bologna. Lautaro sigla il raddoppio con una prodezza: una sassata da fuori al 13′. Pochi minuti dopo, lo stesso Lautaro fa una frittata trattenendo in area Ferguson. Guida, richiamato dal VAR, decide per il rigore che Orsolini trasforma al 16′.

Smaltita la scossa, l’Inter riprende il pallino del gioco e ci prova prima con una punizione di Dimarco, quindi due volte con Pavard (una rovesciata e un tiro da fuori). Il primo tempo si chiude con i nerazzurri consapevoli di aver perso per un’ingenuità il controllo di una partita che sembrava chiusa.

La squadra rossoblù pareggia nel secondo tempo, al 52′, con Zirkzee, che manda in crisi la difesa e spiazza Sommer con un tiro ben angolato. spiazzare tutta la difesa e Sommer con un tiro all’angolino. Al 63′, Acerbi cerca di fare il bis, sempre su angolo, ma stavolta non va. Dieci minuti più tardi ci prova Lautaro con una girata: la palla esce davvero di un soffio. All’85’, c’è il tiro forte e centrale di Carlos Augusto, ma respinge Skorupski.

Pagelle e tabellino di Inter-Bologna

TOP

LAUTARO – Il suo goal è da campione vero, poi combina un pasticcio con la trattenuta inutile e vistosa che permette al Bologna di segnare su rigore. Per tutto il secondo tempo è uno dei pochi che continua a crederci. Soffre anche lui di mancanza di lucidità. Ma è tutta l’Inter a sbandare creando poco e accusando due errori gravi.

PAVARD – Ha classe ma nel momento in cui bisogna incidere si propone con interventi più ruvidi e con coraggiosi tentativi in avanti. Anche lui si lascia beffare sull’azione che porta al pareggio del Bologna.

FLOP

BASTONI – Non riesce a chiudere Zirzkee sul secondo goal del Bologna e non ha la forza di dar vita alle solite incursioni sulla sinistra. Probabilmente è stanco e sul finale appare anche molto nervoso.

SOMMER – Intuisce il rigore e quasi sfiora il pallone, ma è poco reattivo sul secondo goal del Bologna.

SANCHEZ – Partita irritante per il cileno che oltre a giocare più per sé che per la squadra né azzecca davvero poche. Piroette, finte, tocchi di esterno, ma alla fine non combina niente di utile.

INTER-BOLOGNA 2-2

11′, Acerbi; 13′, Lautaro; 16′, Orsolini (R); 52′, Zirkzee

INTER (3-5-2): Sommer 5,5; Pavard 6,5, Acerbi 6, Bastoni 5,5; Dumfries 6 (55′, Cuadrado 5,5), Barella 5,5, Calhanoglu 6 (82′, Asllani sv), Mkhitaryan 6 (76′, Frattesi sv), Dimarco 6 (55′, Carlos Augusto 6); Lautaro 7, Thuram 6 (55′, Sanchez 5). All: Inzaghi 5

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6,5; De Silvestri 7 (83, Corazza 6), Beukema 7, Calafiori 7, Lykogiannis 6; Freuler 6, Aebischer 6; Orsolini 7 (83′, El Azzouzi sv), Ferguson 6, Ndoye 6 (61′, Saelemaekers 6); Zirzkee 7,5 (Van Hooijdonk 6). All: Thiago Motta 7

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

AMMONITI: 33′, Ndoye (B); 58′, Lautaro (I); 70′, Inzaghi (I); 90′, Bastoni