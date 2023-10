Affare in Championship, UFFICIALE è arrivata la firma

Operazione conclusa ormai del tutto. Inter, ecco cosa accade ora in vista del futuro e non solo

I nerazzurri, più che compiere acquisti e cessioni nel bel mezzo del mercato andato in scena a gennaio 2023 (dove, praticamente, non si è fatto registrare alcun movimento di mercato) si son poi dati alla ‘pazza gioia’ in occasione della scorsa estate.

E’ stato, infatti, nella passata finestra di calciomercato che la squadra di Simone Inzaghi ha concluso innumerevoli affari. Sia in uscita che in entrata. Non possiamo, quindi, che pensare a gente come: Di Gennaro, Audero, Sommer, Pavard, Bisseck, Cuadrado e Frattesi fino ad arrivare ad altri come ad esempio, Klaassen, Carlos Augusto, Thuram, Arnautovic e Sanchez.

Addirittura dodici, a questo punto, le new entry subentrate in casa Inter in questi ultimi mesi. Va pur sempre precisato che, già a gennaio 2023, Marotta e Ausilio erano finiti per riporre anche qualche altro nome sotto la propria lente d’ingrandimento senza, però, far intendere di voler chiudere immediatamente per un qualsiasi e determinato colpo.

E’ il caso di Carlos Alcaraz: omonimo del tennista spagnolo e calciatore di attuale proprietà del Southampton, approdato in Inghilterra nella passata finestra di calciomercato invernale, che continua a piacere dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ e che, nel frattempo, ha già siglato il suo rinnovo di contratto assieme ai ‘Saints’.

UFFICIALE il rinnovo tra Alcaraz e il Southampton fino al 2028: Inter ‘impotente’ in questo momento

E’ cosa ormai fatta il rinnovo di contratto di Carlos Alcaraz col Southampton.

Il centrocampista classe ’02 – da tempo finito nei radar dell’Inter – ha, infatti, esteso ufficialmente la durata del proprio accordo assieme agli inglesi sino a giugno 2028. Un’importante mossa di mercato, questa, che certifica ulteriormente tutta la frenesia che i ‘Saints’ – retrocessi in Championship nella passata stagione – nutrono dentro di sè nel voler ritornare al più presto in Premier League.