Dimarco calamita di big: affondo dalla Spagna

L’esterno mancino dell’Inter potrebbe essere oggetto di nuovi assalti dall’estero il prossimo anno, tutte le attenzioni del Real Madrid sono su di lui

Ne ha dovuta fare di strada prima di essere presentato agli occhi della tifoseria come uno degli uomini più pericolosi e promettenti dell’intero organico degli ultimi anni. Ma sicuramente Federico Dimarco si è tolto già qualche vera soddisfazione. E non può che continuare lungo questa linea d’onda.

Le qualità ci sono tutte. È rapido, preciso e svaria su tutto il fronte sinistro con maestria. Quasi fosse un veterano. D’altro canto ha soltanto venticinque anni e non ha raggiunto affatto la vetta del suo percorso di crescita. Complessivamente Dimarco appare come un calciatore completo, duttile sia in fase difensiva che offensiva. E con il vizio del gol che difficilmente gli verrà a mancare in futuro. Una manna dal cielo per Simone Inzaghi il quale, dopo i primi avvicendamenti con Ivan Perisic, lo ha stanziato titolare fisso come quinto di centrocampo lasciando dietro di sé persino uno come Robin Gosens.

Anche l’inizio di stagione attuale premia il calciatore per rendimento. Tra gol e assist, Dimarco risulta essere uno degli esterni sinistri più influenti della sua generazione e dell’intero scenario internazionale. Difficile vederne così, del resto. Motivo per cui moltissime grandi squadre di livello europeo lo seguono da vicino e con estrema attenzione, perché il prossimo anno potrebbe essere quello giusto per prelevarlo dietro giusto compenso dalle grinfie nerazzurre.

Dimarco idea Real Madrid, tra costi esorbitanti e Davies in pole

Su di lui ci sarebbe nello specifico il Real Madrid, attualmente sotto le dipendenze di Carlo Ancelotti.

Nonostante il tecnico italiano sia proiettato a non restare sulla panchina dei ‘Blancos’ il prossimo anno, con l’idea di firmare con la Nazionale Brasiliana, vorrebbe lasciare nelle mani del successore una squadra competitiva in tutti i ruoli. E forse proprio a sinistra manca un profilo da finale di Champions League, visto che il buon Camavinga preferisce tornare a giostrare sulla mediana piuttosto che in adattamento come difensore.

Dimarco rappresenta quantomeno un’alternativa al più quotato Alphonso Davies, oggi sotto l’egida del Bayern Monaco. In entrambi i casi il Real Madrid dovrebbe badare ad una spesa non indifferente che per l’azzurro si aggira a non meno di 60 milioni di euro, in crescendo.