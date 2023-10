Insidie e ostacoli per l’Inter di Inzaghi: il calendario dopo la sosta

I nerazzurri faranno fronte a qualche impegno tutt’altro che semplice da affrontare in vista delle prossime settimane. Tutto quello che c’è da sapere

A distanza di un giorno esatto dal confronto andato in scena con il Bologna nella giornata di ieri al ‘Meazza’, l’Inter farà ora in modo di recuperare quante più energie possibili in vista dei prossimi quattordici giorni di tempo.

Così come la restante parte delle altre squadre, anche l’Inter dovrà far fronte a questa sosta che terrà, momentaneamente, fermo il campionato di Serie A – e non solo – per due settimane esatte.

Sarà, infatti, in occasione del prossimo 21 ottobre che la ‘Beneamata’ tornerà a rimettere piede in campo e lo farà, per l’esattezza, contro l’ostico Torino di Ivan Juric: squadra tutt’altro che agevole da affrontare in una competizione così complicata come la nostra.

Analizziamo assieme, dunque, i prossimi impegni che la squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare al rientro della sosta.

L’Inter ripartirà dall’Olimpico Grande Torino’: il calendario completo dopo la sosta

Lo abbiamo già anticipato. Ci vorranno due settimane esatte prima che l’Inter ritorni a disputare un confronto ufficiale complice, naturalmente, questa sosta per le Nazionali.

Ad attendere i nerazzurri al proprio rientro saranno i ‘granata’: formazione che proverà a complicare il cammino della squadra di Simone Inzaghi in campionato. Sarà poi la volta del Salisburgo soli tre giorni dopo. Un confronto, questo, che in fin dei conti darà modo di capire quale sarà, bene o male, l’andamento del girone D di Champions League.

Toccherà poi alla Roma degli ex Jose Mourinho e Romelu Lukaku, quest’ultimo ricordato con particolare astio dal tifo interista. Appuntamento in programma domenica 29 ottobre alle ore 17: con la tifoseria nerazzurra pronta ad inveire contro al belga per via di quanto accaduto in questi ultimi mesi. Sfida che, tra le tante cose, promette vere e proprie scintille anche in virtù dell’avvio tutt’altro che semplice avuto dai giallorossi in campionato.

Appena sei giorni dopo, invece, i nerazzurri di Milano faranno visita all’Atalanta in quel del ‘Gewiss Stadium’: sfida che anticipa quella col Salisburgo in Champions, gara valida per la quarta giornata dei gironi. A chiudere è l’impegno casalingo col Frosinone del 12 novembre. Poi sarà, a quel punto, tempo della quarta sosta di questa stagione.