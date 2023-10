Sosta campionato, sedici nerazzurri convocati in Nazionale

Numero impressionante di calciatori dell’Inter convocati per i rispettivi impegni Nazionali, Inzaghi sarà a corto d’organico negli allenamenti dei prossimi giorni

Dopo otto giornate disputate nel campionato di Serie A e i primi due impegni della fase a gironi di Champions League, l’Inter arresta la propria corsa per lasciare spazio agli impegni internazionali cui prenderanno parte le varie rappresentative Nazionali.

Si tratta della seconda sosta stagionale, a cavallo tra la seconda e la metà del mese di ottobre, in virtù della programmazione delle Qualificazioni ad Euro 2024 e i Mondiali 2026 delle squadre latinoamericane. Per l’occasione sono stati selezionati ben sedici giocatori dell’Inter, di cui sei soltanto per la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti. Gli Azzurri dovranno infatti affrontare Malta e Inghilterra per chiudere il cerchio e sperare nel passaggio diretto del turno. Da segnalare poi la prima presenza assoluta di Carlos Augusto con la maglia del Brasile, dopo aver collezionato tempo addietro alcune presenze tra le file della rappresentativa Under-20 del suo paese.

Sei giocatori dell’Inter per l’Italia, esordio Carlos Augusto col Brasile

A seguire la lista completa dei calciatori dell’Inter selezionati dai rispettivi allenatori in Nazionale.

Italia: Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Davide Frattesi

Argentina: Lautaro Martinez

Turchia: Hakan Calhanoglu

Paesi Bassi: Stefan de Vrij, Denzel Dumfries

Albania: Kristjan Asllani

Brasile: Carlos Augusto

Cile: Alexis Sanchez

Svizzera: Yann Sommer

Francia: Benjamin Pavard, Marcus Thuram

Inzaghi dovrà dunque fare a meno di due terzi del proprio organico nei prossimi giorni, potendo invece disporre di coloro i quali sono rimasti a Milano per procedere con allenamenti di gruppo in vista del prossimo impegno di campionato contro il Torino del 21 ottobre.