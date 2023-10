Thuram decisivo anche sul mercato: così Ausilio batte la Juve

Questa volta potrebbero essere i bianconeri a venir beffati dall’Inter. Buone probabilità di chiudere il seguente colpo a centrocampo. Serve, però, un sacrificio

L’impatto a dir poco impressionante avuto da Marcus Thuram all’Inter ha, praticamente, sorpreso tutti.

Il francese, arrivato a zero in estate, si è già reso protagonista di ottime cose con indosso i colori nerazzurri. Decisiva, non per nulla, la sua rete messa a segno contro il Benfica in occasione del secondo turno dei gironi di Champions andato in scena martedì 3 ottobre.

‘Tikus’, a suon di splendide prestazioni, è già entrato nel cuore dei tifosi ineristi. E’ stato, di fatto, primo amore tra le due parti: col calciatore pronto a confermarsi su questi livelli anche in futuro.

Come si suol dire, ‘buon sangue non mente’. Lo si è visto dapprima col papà Lilian, ex Campione del Mondo con un trascorso vissuto tra le file della Juventus, e lo si sta notando tutt’ora col figlio Marcus: lo stesso Marcus che, tra le tante cose, ha un fratello che piace particolarmente sia all’Inter che ai bianconeri.

Stiamo parlando di Khephren Thuram: giovane classe ’01 di attuale proprietà del Nizza che, già da tempo ormai, ha attirato l’attenzione di queste due big italiane in particolar modo (e non solo). Ecco, a questo punto, in che altro modo potrebbe rendersi utile l’attuale numero 9 della ‘Beneamata’.

Khephren Thuram all’Inter? L’assist può arrivare dal fratello Marcus: necessario, però, l’addio di un big

Khephren Thuram continua a restare, tutt’ora, nei radar dell’Inter: oltre che in quelli della Juve e di altri importanti club esteri. Ausilio, però, può provare a giocarsi la ‘carta’ Marcus.

Potrebbe essere, infatti, il fratello del classe ’01 a convincere quest’ultimo a preferire il progetto tecnico nerazzurro rispetto a quello di qualche altra società.

Ciò nonostante, ammesso e concesso che l’Inter dovesse (per davvero) riuscire ad ottenere un giorno il sì del ragazzo, è necessario poi che gli stessi nerazzurri si siedano a tavolino trattando in prima persona col Nizza: sin da sempre bottega cara.

Quest’oggi, i francesi valutano il loro attuale tesserato sui 40/45 milioni di euro. Necessario, però, che la ‘Beneamata’ arrivi a cedere un proprio big nel caso in cui Marotta e Ausilio vogliano provare a chiudere realmente per Khephren Thuram. Che sia Barella l’indiziato principale? Questo il potenziale scenario riportato da ‘Calciomercatotv.it‘.