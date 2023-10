Dall’Inter al Liverpool: affare pronto a chiudersi per 50 milioni

Un promettente difensore centrale, seguito da più di un anno dall’Inter, sembra sempre più vicino al Liverpool: i Reds sarebbero pronti a spendere 50 milioni

Il piano del club di Premier League è quello di non aspettare la prossima estate: già a gennaio la dirigenza del Liverpool potrebbe avere il compito di chiudere per Piero Hincapié investendo 50 milioni. Il difensore ecuadoriano di proprietà del Bayer Leverkusen è stato per tutto il 2022 sul taccuino di Piero Ausilio. Le sue prestazioni al Mondiale in Qatar hanno tuttavia fatto lievitare il prezzo del suo cartellino, tagliando di fatto fuori l’Inter dal possibile affare.

I Reds, che già in estate lo avevano cercato, sembrano quelli più vicini a chiuderlo. E già nella prossima finestra di calciomercato è probabile che possano tentare un nuovo assalto per accontentare Klopp. Il prezzo è noto: per prendere Hincapié ci vogliono 50 milioni di euro.

Dopottutto si tratta di prendere un giovane ma già autorevole difensore centrale di piede mancino, che può giocare senza problemi anche come terzino. Uno che sa marcare, prendere a sportellate ma anche creare gioco, impostare, scartare e scattare.

Il Liverpool, com’è noto, voleva il difensore del Bayer Leverkusen Piero Hincapié già quest’estate, e non ha mai considerato chiuso il capitolo. Si sospettava già, dunque, che le trattative con i tedeschi si sarebbero potute riaprire quest’inverno. E ora è arrivata anche la conferma l’agente del giocatore.

Piero Hincapié piace al Liverpool: 50 milioni pronti per gennaio

Il ventunenne che aveva già impressionato Ausilio ha conquistato anche Klopp. Da quando è arrivato in Germania dalla squadra argentina del Talleres nel 2021, Piero è diventato rapidamente uno dei difensori centrali più forti della Bundesliga. La scorsa stagione si era mosso il Tottenham (allenato ancora da Conte), che aveva fatto un’offerta per il ragazzo a gennaio 2022: il Leverkusen aveva rifiutato.

Il Liverpool, scrivono in Inghilterra, avrebbe però anche altre opzioni su cui virare in caso di opposizione troppo strenua da parte dei tedeschi. A Klopp piace anche il difensore dello Sporting Goncalo Inacio, e la squadra portoghese sembra molto più malleabile su una possibile cessione a stagione in corsa.

Fra Hincapié e Inacio c’è però una bella differenza. Il primo non è di certo una novità per gli operatori di mercato e per gli appassionati di calcio internazionale. Dopo il Mondiale, Piero ha anche certificato a livello globale il suo valore. Così all’Inter si sono aggiunte un sacco di squadre interessate: dal Napoli all’Atletico Madrid, dal Lipsia al Tottenham, dal Real Madrid al Liverpool.

Tra Serie A e Premier vincono sempre le sterline della Premier

Manuel Ramon Sierra, agente del difensore del Bayer Leverkusen Piero Hincapié, ha parlato pochi giorni fa anche con la stampa italiana, ammettendo di aver ricevuto molte proposte dall’Italia, e di aver parlato spesso con l’Inter. A quanto pare, il ragazzo non disdegnerebbe la prospettiva di giocare in Serie A.

Poi, dopo quest’intervista, Sierra ha parlato anche con la stampa inglese, cambiando subito target e rivelando che il ragazzo potrebbe essere vicino al Liverpool. Prima di tutto, però, l’agente ha voluto mettere in chiaro che per strapparlo al Leverkusen ci vuole la grana. E che con meno di 50 milioni non si va da nessuna parte.

Secondo un articolo comparso sul sito iberico di Defensa Central, sul talentuoso Piero ci sarebbe però anche il Real Madrid. A sponsorizzare il passaggio del ventunenne dalla Bundesliga alla Liga ci sarebbe addirituttura Xabi Alonso, il suo allenatore in Germania, che avrebbe consigliato a Hincapié di crescere in una big spagnola.

Non è difficile credere che un giocatore così sia finito anche nei radar dei Blancos. Ma il top club iberico non sembra avere la forza di contrastare la potenza economica del Liverpool. I Reds, come ha lasciato intendere Sierra, potrebbero muoversi d’anticipo e con 50 milioni di euro già in tasca.