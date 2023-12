“Fa veramente paura”: l’annuncio a sorpresa sull’Inter

Il commento di Ravanelli a ‘TvPlay’ sulle prestazioni recenti di Sommer e il grande fiuto per gli affari della dirigenza nerazzurra dopo la cessione di Onana allo United

Nessuno avrebbe potuto immaginare che un calciatore prelevato a parametro zero e lontano per un anno intero dai terreni di gioco avrebbe potuto generare oltre 50 milioni di euro di plusvalenza nelle casse dell’Inter.

Eppure questo è quanto avvenuto a margine della scorsa stagione di Serie A, quando la formazione meneghina – fresca di finale di Champions League contro il Manchester City – ha ben pensato di lasciar partire André Onana verso il Manchester United incassando una somma da capogiro.

Merito dell’incredibile lavoro dirigenziale svolto da Giuseppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e il resto del comparto aziendale nerazzurro in una fase di mercato piuttosto delicata. Tra un sondaggio e l’altro, questi hanno poi deciso di affidare a Yann Sommer le chiavi della porta dell’Inter. E non c’è stato affare migliore. Perché il veterano portiere svizzero non sembra steccarne una. Anzi, nonostante l’età e qualche dubbio iniziale, oggi rende persino meglio del suo predecessore. L’ennesimo affare a pochi spiccioli che vale oro per una formazione fortemente legata al proprio buon rendimento difensivo.

Sommer ‘magico’ per Ravanelli e l’Inter non sbaglia neanche un colpo di mercato

Sommer è una garanzia e lo ha dimostrato anche nell’ultimo scontro diretto con il Napoli, parando davvero l’impossibile. Con una elasticità impeccabile, quasi avesse dieci anni di meno.

Per Fabrizio Ravanelli questa è una grandissima fortuna. Intervenuto ai microfoni di ‘TvPlay’, l’opinionista ha raccontato di quanto sia rimasto stupito dall’efficienza del portiere ex Bayern Monaco alla sua prima stagione in nerazzurro: “Hanno trovato un portiere magico“.

E sicuramente la fortuna ha aiutato, perché dall’altra parte della medaglia Onana non sta facendo affatto bene in Premier League e questo eleva ancor di più i meriti dell’operato della dirigenza nerazzurra. “Non sbagliano un acquisto. Ecco perché sono meritatamente in testa alla classifica. Questa squadra fa veramente paura“, ha poi concluso Ravanelli in diretta. Una reazione comprensibile.