Verso Inter-Udinese: Inzaghi schiererà una difesa inedita

Emergenza e scarse opzioni in difesa per il tecnico nerazzurro contro l’Udinese, dal primo minuto spazio a Carlos Augusto e Bisseck

Dopo due importanti giornate di campionato vissute contro Juventus e Napoli, l’Inter affronterà l’Udinese tra le mura di casa con il compito di allungare ulteriormente il vantaggio in classifica.

Una nota dolente caratterizzerà però l’incontro: il team nerazzurro non potrà infatti contare su tre difensori centrali titolatissimi come Alessandro Bastoni, Benjamin Pavard e non ultimo anche Stefan de Vrij.

Il braccetto mancino è tornato ad allenarsi in gruppo ma non ha raggiunto ancora uno standard fisico sufficiente affinché possa essere selezionato da Inzaghi dal primo minuto, motivo per cui è possibile che possa entrare in campo soltanto nel corso del secondo tempo.

Al suo posto, dunque, il tecnico Simone Inzaghi potrebbe schierare nuovamente Carlos Augusto in un ruolo non consono alle sue caratteristiche ma immerso nel quale ha dato comunque dimostrazione di potersela cavare egregiamente. Al centro figurerà l’unica garanzia certa, ovvero Francesco Acerbi.

Carlos Augusto con Bisseck dal primo minuto, a destra torna Darmian: tanti cambi per affrontare l’Udinese

Quando al versante difensivo destro, invece, la prima idea era ricaduta su Matteo Darmian come braccetto per poi lasciare eventualmente spazio a Davide Frattesi come opzione per la corsia esterna.

Stravolgere troppo i ruoli di squadra, però, non è qualcosa su cui Inzaghi vuol fare affidamento. Pertanto la scelta ricade su Yann Bisseck nel tridente, con Darmian disposto nel suo ruolo di stanza al posto dell’acciaccato Denzel Dumfries. Da non escludere poi l’avvicendamento con Juan Cuadrado nel secondo tempo, per donare freschezza ed esplosività sul finale.