Mercato impazzito: Joao Felix nell’affare con l’Inter

Futuro ancora da decifrare quello del portoghese, ora in prestito al Barcellona. Svelato lo scenario che rischia di vedere coinvolto almeno un big nerazzurro

In attesa dell’appuntamento interno che vedrà impegnato il Barcellona domani sera alle ore 21 contro il Girona, vera e propria squadra rivelazione di questo campionato (ora ferma al primo posto in classifica a pari punti col Real Madrid), rivolgiamo ora la nostra attenzione su quanto accaduto nello scorso turno di Liga e che ha visto, di fatto, Joao Felix come protagonista.

E’ stato, infatti, il talento portoghese (con una rete segnata nella prima mezz’ora di gara) a regalare i tre punti in favore dei ‘blaugrana’ in occasione del big match della 15esima giornata di campionato disputatasi contro l’Atletico Madrid, attuale detentrice del cartellino dello stesso classe ’99 con quest’ultimo passato poi in prestito secco proprio al Barcellona nella scorsa estata complici, naturalmente, alcune divergenze tra calciatore e società.

“È vero. Ho rinunciato a una notevole somma di denaro per venire qui al Barça, ma avevo bisogno di cambiare aria. Qui posso finalmente praticare il mio calcio. Il Barcellona è il posto ideale per me”. Aveva parlato così Joao Felix nello scorso settembre a proposito dell’approdo a titolo temporaneo alla corte di Xavi, con tanto di riferimento volto nei confronti dei ‘Colchoneros’.

Un amore, di fatto, mai sbocciato quello tra i biancorossi e il classe ’99: con quest’ultimo che (tralasciando l’altra parentesi in prestito col Chelsea) ha addirittura accettato di ridursi il proprio ingaggio (dai 6 ai 3 milioni di euro) pur di salutare, almeno per un anno, il tecnico Diego Simeone e approdare, di conseguenza, in Catalogna.

Complice il prestito secco sottoscritto soli pochi mesi fa col Barcellona, però, Joao Felix finirà per far rientro alla base nella prossima estate, verosimilmente per poi cogliere nuovamente le proprie valigie. Nonostante il contratto in essere sino a giugno 2027 il calciatore pare, infatti, destinato a separarsi ancora una volta, in via definitiva magari, dall’Atletico: club che, a quel punto, potrebbe anche pensare bene di proporre il proprio tesserato in giro per l’Europa. Anche in casa Inter magari.

Joao Felix in cambio di uno tra Lautaro e Thuram: l’Atletico può provarci così

L’Atletico Madrid ha l’obbligo, oltre che il dovere, di rivoluzionare il proprio attacco a partire dalla prossima estate complici, inoltre, le situazioni che vedono coinvolti anche Antoine Griezmann e Alvaro Morata: calciatori che sono sì ancora in grado di dire la propria, ma pur sempre in età avanzata.

Potrebbe essere proprio Joao Felix, ampiamente fuori dal progetto tecnico di questa società, la pedina con cui l’Atletico Madrid potrebbe tentare di arrivare a mettere le mani su altri centravanti dall’alto spicco europeo. Prendiamo, quindi, da esempio i casi di Marcus Thuram e Lautaro Martinez: attaccanti per cui i ‘Colchoneros’ potrebbero provare a compiere un futuro tentativo inserendo nell’affare lo stesso classe ’99. Scontato, in quel caso, un no da parte dei nerazzurri; Disposti a puntare ancora a lungo sulla Thu-La, salvo naturalmente l’arrivo di qualche proposta irrifiutabile.