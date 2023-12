Novità in casa Inter: accadrà stasera con l’Udinese

By

Spunta un dettaglio inerente alla formazione di Simone Inzaghi, questa sera di scena al ‘Meazza’ contro i friulani

E’ in programma questa sera alle ore 20:45 il fischio d’inizio di Inter-Udinese, match valido per la 15esima giornata di campionato e che vedrà contrapposta la squadra di Simone Inzaghi a quella di Gabriele Cioffi, reduce dal 3-3 rimediato in mura amiche nello scorso turno contro il Verona e che, a onor del vero, sa di beffa.

A condannare i bianconeri al pareggio la rete siglata all’ultimo respiro da Thomas Henry: di rientro dall’infortunio che lo ha tenuto ai box per moltissimi mesi (si è trattato, nello specifico, della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata a gennaio 2023) e andato poi subito a segno per il proprio tecnico Marco Baroni, subentrato alla guida tecnica della formazione veneta nella passata estate.

Nerazzurri che, invece, giungono a questo confronto forti dello 0-3 rimediato la scorsa domenica contro il Napoli al ‘Maradona’. In quell’occasione la formazione di Simone Inzaghi è scesa in campo con la terza divisa color arancio mentre, questa sera, Lautaro e compagni indosseranno il consueto kit da gara casalingo e lo faranno con una importante novità.

Niente sponsor Paramount+ contro l’Udinese: sulle maglie nerazzurre comparirà un’altra scritta

Questa sera, in occasione del match casalingo in programma contro l’Udinese, non comparirà il consueto sponsor nerazzurro, quale Paramount+, bensì un’altra dicitura che ha a che fare con gli appassionati di fantascienza e serie tv.

Sul petto di Sommer e compagni, con quest’ultimo capace di offrire una prestazione a dir poco superlativa nella scorsa gara di campionato contro la squadra quest’oggi Campione d’Italia, comparirà infatti un nuovo generato ben presto in uscita su questo stesso e identico servizio di streaming statunitense e che ha a che fare con l’ultimo capitolo della serie di film spopolata in questi ultimi decenni e denominata ‘Transformers’.