Oyarzabal ci sarà con l’Inter: l’annuncio in conferenza

Lo spagnolo, dopo uno stop di tre settimane, tornerà a figurare nell’elenco dei convocati del tecnico Barrenetxea per l’impegno di martedì sera al ‘Meazza’

Ci sarà anche Mikel Oyarzabal per l’ultimo ed affascinante appuntamento dei gironi di Champions League: sfida che vedrà contrapposti i padroni di casa dell’Inter alla Real Sociedad, squadra che sta dimostrando di avere un’identità di gioco ben precisa.

Undici punti per parte quelli totalizzati, sin qui, dalle due formazioni in questione: pronte a darsi battaglia tra poco più di tre giorni esatti. Entrambi gli schieramenti, chi prima chi dopo, scenderanno quest’oggi in campo disputando, rispettivamente, la quindicesima giornata di Serie A ed il sedicesimo turno de La Liga.

Ancor prima di Inter-Udinese, in programma questa sera alle ore 20:45 sempre al ‘Meazza’, si disputerà Villareal-Real Sociedad a partire dalle ore 18:30. Match in cui non scenderà, sicuramente, in campo Mikel Oyarzabal poiché non convocato. Diverso sarà, invece, nell’appuntamento che attende tra pochi giorni l’Inter e la formazione di Imanol Barrenetxea, tecnico che ha ‘spoilerato’ (se così si può dire) in prima persona il recupero del proprio numero 10 per la sfida di martedì sera.

“Niente Villareal per Oyarzabal ma è recuperato per l’Inter”: così Barrenetxea in conferenza

Nella conferenza tenutasi alla vigilia di Villareal-Real Sociedad, il tecnico della formazione biancoblu Imanol Barrenetxea ha parlato a proposito di questa affascinante sfida che attende i propri ragazzi tra poche ore con un pensiero rivolto al prossimo turno di Champions League.

“Vorrei rivolgere i miei personali auguri a Mikel e sua moglie Ainhoa per la nascita del loro figlio Martín Oyarzabal. Il papà del neonato, nostro tesserato, viene da due notti molto intense e non sarà, perciò, a disposizione per la gara che ci attende col Villareal. Ci sarà, invece, a Milano per la sfida in programma contro l’Inter“.

Così ha parlato in conferenza l’attuale condottiero della Real Sociedad riguardo le condizioni del proprio numero 10: tecnico che ha voluto scongiurare una nuova assenza del classe ’97, infortunatosi lo scorso 16 novembre in occasione di Cipro-Spagna; Gara terminata 1-3 in favore della formazione di De La Fuente e in cui andò a segno lo stesso Oyarzabal, uscito poi al minuto 40 a seguito di un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra che l’ha tenuto fermo per circa tre settimane di tempo e ora smaltito.