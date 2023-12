Prima da titolare per Bisseck, Inzaghi: “Pressione Juve? Vi spiego”

Il tecnico prima di Inter-Udinese: “Giocare prima o dopo la Juventus non cambia nulla. Emergenza in difesa? Chi è a disposizione dà ampie garanzie”

La Juventus mette di nuovo pressione all’Inter, stasera obbligata a battere l’Udinese se vuole riprendersi la vetta della classifica: “La pressione ce l’abbiamo anche in allenamento – ha detto Inzaghi a ‘Sky Sport’ nel pre match – Giocare prima o dopo la Juve non cambia nulla. Loro stanno facendo bene come noi, ma ci sarà ancora tanto da dare”.

Non c’è il rischio che possa venir sottovalutata la gara coi friulani: “I ragazzi l’hanno preparata bene – ha sottolineato il tecnico nerazzurro – Affrontiamo una squadra che ci ha sempre creato dei problemi, ma abbiamo fatto tre-quattro giorni di lavoro molto bene”. Inzaghi è in emergenza per quanto riguarda la difesa, anche se rientra Bastoni: “In questo momento siamo un po’ in difficoltà, purtroppo è così. Chiederò a qualche calciatore degli straordinari, ma tutti quello che ho a disposizione danno ampie garanzie”, ha concluso.

Inter-Udinese, prima da titolare per Bisseck

Inzaghi schiera Bastoni dal 1′. Il difensore rientrava dall’infortunio al polpaccio, fino a ieri sera si pensava potesse partire al massimo dalla panchina, invece l’allenatore interista ha deciso di mandarlo subito in campo. Al centro del reparto arretrato ci sarà Acerbi, con Bisseck a destra.

Per il giovane tedesco si tratta del debutto dal 1′ in Serie A. Finora l’ex Aarhus aveva giocato solo a gara in corso, collezionando in tutto 3 presenze per appena 12′.

Con la maglia da titolare aveva disputato solo le gare di Champions contro Salisburgo e Benfica, contro cui Lautaro e compagni hanno conquistato quattro punti: tre con gli austriaci, uno con i portoghesi compiendo una clamorosa rimonta da 3-0 a 3-3.

In Austria Bisseck ha fornito una prestazione importante, a Lisbona si è riscattato nella ripresa dopo un primo tempo horror.

Il classe 2000 di Colonia, con origini camerunesi, è arrivato a Milano in estate per circa 7 milioni di euro.

Marotta e Ausilio hanno battuto una concorrenza che comprendeva anche big inglesi, vedi il Tottenham, facendo siglare al ragazzo un contratto di cinque anni da 800 mila euro netti a stagione.

Attualmente il nazionale tedesco (8 presenze con l’Under 21) è il penultimo calciatore della rosa per ciò che concerne lo stipendio, al pari di Audero e Asllani. All’ultimo posto troviamo il terzo portiere Di Gennaro, il quale percepisce un ingaggio di circa 150 mila euro.