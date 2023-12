Affare in pericolo, si muove anche il Barcellona

‘Blaugrana’ e non solo sulle tracce del calciatore fortemente ricercato dall’Inter: già arrivata una prima offerta ufficiale

La dirigenza nerazzurra, nelle persone di Beppe Marotta e Piero Ausilio nello specifico, continua a progettare i prossimi movimenti di mercato: in entrata e in uscita e questo vale sia in ottica di gennaio che della prossima estate.

Proprio nel bel mezzo della prossima finestra di calciomercato estiva, infatti, i nerazzurri intendono apportare ampi cambiamenti alla propria rosa: una rosa che, per certi versi, resterà invece quasi invariata nel corso di quest’inverno.

A certificarlo le dichiarazioni rilasciate a inizio settimana, a margine del Gran Galà del Calcio, da parte dell’attuale Amministratore Delegato dell’Inter; Colui che ha recentemente ribadito una sola ed unica cosa: “La nostra è una squadra senza particolari lacune. Quali mosse ci sarà da aspettarsi per gennaio? Forse qualche prestito in uscita“.

Messaggio che, quindi, mette ancor più in risalto la non necessità da parte dei nerazzurri di stravolgere la propria rosa rimandando, dunque, la questione a giugno. Periodo in cui, a onor del vero, la priorità della formazione quest’oggi vice Campione d’Europa sarà quella di provare a inserire nuovi tasselli in attacco e in difesa: così come a centrocampo del resto. Tralasciando i soli Tomas Soucek e Piotr Zielinski, in scadenza di contratto coi rispettivi club, ecco che l’Inter si è già mostrata ingolosita da questa opportunità di mercato.

Inter, già presentata la prima offerta per Lucas Bergvall: concorrenza di Barcellona e United

L’Inter è una di quelle società inseritasi nella corsa a Lucas Bergvall: centrocampista centrale di attuale proprietà dell’Allsvenskan Djurgårdens, club militante nella massima divisione svedese.

Stando a quanto riferito da ‘Relevo’, pare che i nerazzurri abbiano già presentato una prima proposta ufficiale (in ottica di giugno) per il ragazzo: reo di aver realizzato, sin qui, 2 reti e 1 assist in 25 gettoni raccolti in questo 2023 (e in scadenza nel dicembre 2025 con gli svedesi). La novità, però, consiste nel fatto che sia il Manchester United che il Barcellona si siano, anche loro, mostrate particolarmente interessate al giovane classe ’06.

La medesima fonte dichiara, infatti, che i ‘blaugrana’ – nella persona di Deco – abbiano già interfacciato alcuni dialoghi con l’entourage del giovane calciatore ricevendo poi segnali incoraggianti da parte di Bergvall: mostratosi, a sua volta, quasi affascinato dall’idea di poter sposare il progetto dei catalani in futuro. Chiaro, quindi, che ci sarà da fare i conti con la concorrenza di queste altre due big europee, col Barça pronto a provare a sferrare il colpo già a gennaio.