L’Inter lo manda a zero alla Juve: contratto da 15 milioni

Anche i bianconeri interessati al cartellino del mediano in scadenza di contratto con il West Ham a giugno, l’Inter punta sull’affare a parametro zero per rinforzare il reparto

Appena pochi giorni fa, nel corso della parentesi pre-partita di Napoli-Inter, l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta aveva ricalcato nuovamente l’intenzione di monitorare tutte le opzioni a parametro zero che il mercato della prossima estate potrebbe offrire al fine di ripetere qualche colpo di lusso come accaduto in passato.

Seppur sia presto per parlare di affari concreti, la società del ‘Biscione’ è da sempre molto attiva nei sondaggi preliminari indirizzati a quei profili che potrebbero essere selezionati da Simone Inzaghi in futuro. Per il bene della squadra, delle casse societarie e del progetto di continuità di risultati nelle competizioni internazionali di riferimento.

Di recente la dirigenza ha preso in considerazione non soltanto il nuovo potenziale centravanti da alternare a Lautaro e Thuram, ma anche qualche nome in difesa. E non mancano i riferimenti anche a centrocampo, un reparto già folto e prezioso per il gioco di Inzaghi ma mai sufficientemente completo per garantire un numero di ricambi ed una qualità sopraffine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Motivo per cui sul taccuino di Marotta ed Ausilio è spuntato anche il nome del mediano Tomas Soucek, già capitano della Repubblica Ceca e in scadenza di contratto con il West Ham la prossima estate.

Soueck tra Inter e Juventus, bianconeri verso la promessa di un triennale da 3,5 milioni netti

In quanto profilo a parametro zero, il calciatore rappresenterebbe una garanzia di buon livello e molto prestante fisicamente in quel ruolo. Andando a ridurre anche l’impatto economico sul budget stipendi, viste le pretese non troppo alte da parte della sua entourage.

A fiancheggiare l’Inter, però, c’è proprio la Juventus di Massimiliano Allegri. La formazione bianconera non dovrà soltanto correre ai ripari a gennaio per ovviare alle assenze forzate di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, ma proiettarsi anche al lontano futuro nella speranza di poter costruire una squadra più solida di quella attualmente presentata in stagione. Con la promessa eventuale di garantire a Soucek un contratto di tutto rispetto da 5 milioni di euro lordi all’anno, circa 3,5 milioni netti, per la durata di tre anni. Affare complessivo da 15 milioni di euro.