Marotta lo prende dalla rivale: affare da 32 milioni

L’Inter insiste per Zielinski del Napoli ma il calciatore dà priorità al rinnovo di contratto, discorsi avviati e prossimi ad una conclusione ma i nerazzurri offrono di più

Inter sempre vigile sul mercato a caccia di affari di prestigio, come quelli avvenuti nelle precedenti sessioni di mercato ad opera di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Al momento i due vertici della dirigenza nerazzurra stanno investendo tempo ed energie soprattutto per cercare di mettere una toppa all’emergenza in difesa, vista la triplice assenza di Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard.

Ciononostante, lo sguardo di Marotta è proiettato anche alle operazioni a costo zero da poter chiudere in futuro. Un futuro non troppo lontano che riporta giugno come data di scadenza per molti di quei contratti sui quali alcuni calciatori non hanno ancora discusso con le rispettive società e che potrebbero quindi finire presto nel dimenticatoio.

A stuzzicare le attenzioni della dirigenza c’è sicuramente l’esperto profilo di Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli e sul quale molto s’è detto nelle ultime settimane anche per via del conflitto d’interessi dell’Inter con la Juventus. Anche i bianconeri, infatti, sono sempre stati profondi ammiratori delle gesta del centrocampista sin dalle sue prime battute in Serie A.

Priorità rinnovo per Zielinski ma l’Inter fa sul serio, quadriennale da 4 milioni all’orizzonte

Il calciatore polacco avrebbe tuttavia dato priorità al rinnovo con il Napoli, tanto da aver lasciato carta bianca al proprio procuratore per definire assieme all’entourage di Aurelio De Laurentiis le condizioni della delicatissima operazione che potrebbe portare il calciatore a vestire ancora azzurro in futuro.

Le parti si incontreranno presto e la proposta sembra essere ormai fissata: idea di un triennale da 3 milioni di euro netti all’anno, comunque più svantaggioso rispetto a quanto ipotizzato dall’Inter. I nerazzurri sarebbero infatti disposti a spingersi oltre la barriera dei 4 milioni di euro per una durata quadriennale di contratto, bonus esclusi, sfiorando un investimento complessivo da circa 32 milioni di euro.