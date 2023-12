Addio definitivo all’Inter, firma in Premier per 40 milioni

Il rinnovo non basta. Inzaghi e il resto dello staff tecnico nerazzurro costretti ad uscire, una volta per tutte, di scena da questo affare

Le innumerevoli, oltre che oculate, operazioni in entrata concluse nel corso della passata estate dal duo Marotta-Ausilio non comporteranno alcun tipo di stravolgimento della rosa nerazzurra sul mercato. In ottica di gennaio s’intende.

Dodici, di fatto, le pedine approdate alla corte di Simone Inzaghi soli pochi mesi fa, con Benjamin Pavard come ultimo arrivato. Un affare a lungo discusso quello del francese, concretizzatosi poi anche per via della scelta compiuta da parte dell’Inter: quella di rinunciare all’acquisto di un big in attacco destinando poi tutte le proprie risorse economiche per il colpaccio in difesa.

L’ex Bayern, però, non era il solo ed unico indiziato nella corsa all’erede di Skriniar. A confermarlo l’interesse rivolto da parte dei nerazzurri nei confronti di Trevoh Chalobah: calciatore che a novembre 2022 ha siglato il rinnovo di contratto col Chelsea sino a giugno 2028, con opzione per un’altra stagione, e che a lungo andare è stato poi mollato dalla dirigenza interista anche per via dell’infortunio subito dal centrale inglese a inizio stagione. Un problema alla coscia che, a dire il vero, non ha ancora permesso al classe ’99 di tornare a rimettere piede in campo.

S’ha da considerarsi, a tutti gli effetti, un’operazione oramai sfumata quella tra il club meneghino e l’ex Lorient, con quest’ultimo destinato a dare il proprio addio ai ‘Blues’ già a gennaio. La novità è che, di mezzo, non ci sono soltanto i bavaresi ma anche un altro club di Premier League.

Non solo il Bayern Monaco: spunta l’ipotesi Crystal Palace per Chalobah

Interesse Bayern a parte, meta maggiormente gradita da parte del diretto interessato, stando a quanto riferito da ‘Team Talk’ anche il Crystal Palace si sarebbe mostrato particolarmente allettato dall’idea di provare a ingaggiare Trevoh Chalobah già a gennaio.

La medesima fonte riferisce, infatti, che proprio gli ‘Eagles’ (formazione che pare intenzionata ad allontanare ben presto Roy Hodgson dalla propria panchina accogliendo al suo posto Steven Cooper, attuale tecnico del Nottingham Forest) potrebbero provare a strappare il classe ’99 da sotto il naso dei bavaresi nel corso della prossima finestra di calciomercato invernale: magari a mezzo di un’offerta da 40 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo del centrale inglese, arruolato in passato sia da centrocampista che da difensore.