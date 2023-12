Alguacil: “Inzaghi un top. Perdiamo in partenza se…”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico spagnolo alla vigilia dell’appuntamento che attende i suoi ragazzi contro la formazione di Inzaghi

E’ in programma domani sera al ‘Meazza’ alle ore 21 Inter-Real Sociedad, match valido per la sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League.

A contendersi il primo posto all’interno del raggruppamento D saranno proprio la formazione su cui siede, attualmente, in panchina il tecnico Imanol Alguacil e quella di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria interna per 4-0 fatta registrare lo scorso sabato contro l’Udinese. Agli spagnoli basta anche un solo punto per assicurarsi, definitivamente, la vetta del proprio girone ed ecco che, a fare un quadro chiaro della situazione, è stato proprio il tecnico della formazione biancoblu: ora al primo posto per differenza reti.

“Scenderemo in campo per vincere”: così Alguacil in conferenza

Imanol Alguacil, quest’oggi alla guida tecnica della formazione spagnola, si è espresso in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Real Sociedad. Queste le sue dichiarazioni:

“Se facciamo calcoli su questa gara la perdiamo. Scenderemo in campo per vincere e daremo tutto per ottenere il primo posto. Conosciamo l’Inter, da sempre squadra storica in Europa, e la rispettiamo” – spiega.

“Siamo noi a sentire pressione, non i nostri avversari. Questo perché vogliamo prenderci la vetta del girone. Sarò sincero: se dovessimo prendere i giocatori singolarmente noi non dovremmo neanche presentarci in campo ma non dobbiamo fare questo errore, anche perché all’andata siamo riusciti a fargli soffrire. Siamo stati gli unici in questa stagione”.

“Non ricordo quel match avvenuto nel 1979 tra queste due squadre, avevo solo otto anni e sono cambiate tante cose. Ora pensiamo soltanto al match di domani, anche noi abbiamo ottime individualità così come loro. Se Oyarzabal sarà della partita domani sera? Onestamente non lo sa neanche lui. Mancano ancora 24 ore a questa gara, domani mattina valuteremo“ – conclude.

Odriozola: “Non siamo qui per fare foto, io vicino all’Inter in passato”

E’ Alvaro Odriozola, ex Real Madrid e Fiorentina, il calciatore scelto dalla Real Sociedad per affiancare in conferenza stampa il tecnico Alguacil.

“Non esiste alcun tipo di partita in cui non si scenda in campo con la sola ed unica motivazione di portare a casa i tre punti. Se dicessi il contrario il mister mi tirerebbe addirittura uno schiaffo” – esordisce.

“Sarà una gara speciale quella di domani. È vero, abbiamo già strappato il pass per gli ottavi ma di certo non siamo venuti qui per fotografare il ‘Meazza’. Daremo tutto e proveremo a vincere questa partita. Dobbiamo continuare a sognare in grande e mi auguro che lo facciano anche i nostri tifosi”.

Conclude infine: “So bene come giocano. Abbiamo appena concluso una sessione video e devo dire che hanno un sistema molto impostato. Li ho già affrontati in passato in Serie A e nutro tanta stima per loro, sono una delle quadre più forti in Italia. Io vicino all’Inter in passato? Sì, è successo davvero ma non ricordo in quale stagione“.

Real Sociedad, l’elenco dei convocati: out Brais Mendez e Barrenetxea

Ci sarà Mikel Oyarzabal contro l’Inter, con lo spagnolo che ha recuperato dall’infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra rimediato in occasione di Cipro-Spagna dello scorso 16 novembre, ma non due top della formazione biancoblu come Brais Mendez e Ander Barrenetxea. A confermarlo l’elenco dei convocati della squadra spagnola:

Portieri: Remiro, Marrero, Ayesa

Difensori: Odriozola, Ahien Munoz, Zubeldia, Aritz Elustondo, Tierney, Traore, Pacheco, Le Normand, Martin

Centrocampisti: Zubimendi, Merino, Zakharyan, Olasagasti, Turrientes, De Zarate, Magunazelaia

Attaccanti: Carlos Fernandez, Oyarzabal, Takefusa Kubo, Sadiq, André Silva, Dadie