Inter-Real Sociedad, Inzaghi sceglie l’11: esclusione eccellente

Le scelte tecniche di Inzaghi ricadono su tutti i reparti del gioco nerazzurro, non dovrebbe figurare Lautaro ma Sanchez titolare in attacco accanto a Thuram

Le valutazioni sul campo a ridosso di un impegno importante come quello di domani sera sul terreno di gioco di San Siro tra Inter e Real Sociedad sono sempre difficili da compiere. Soprattutto se a queste devono conseguire delle scelte pressoché certe, per donare alla squadra un volto bilanciato e propenso a fare risultato in ottica primo posto in classifica nel girone.

Per l’occasione, il tecnico Simone Inzaghi si affida ad una formazione titolare puntellata in tutti i reparti. Alcune scelte sono di circostanza, altre appaiono invece bene studiate. Anzitutto dovrebbe figurare nuovamente Carlos Augusto come braccetto sinistro lungo la linea difensiva a tre dell’Inter, completata da Francesco Acerbi al centro e Matteo Darmian a destra. Lungo le corsie esterne, dunque, ancora spazio a Federico Dimarco con la novità Juan Cuadrado: il colombiano deve infatti sopperire all’assenza di Denzel Dumfries.

Quanto al centrocampo, dovrebbe stare a riposo anche Nicolò Barella lasciando margine di manovra a Davide Frattesi. Restano invece intaccati Hakan Calhanoglu in mediana ed Henrikh Mkhitaryan sul centro-sinistra. Cambi anche nel reparto offensivo delle meraviglie. Al posto del capitano Lautaro Martinez dovrebbe esserci Alexis Sanchez, per fungere da rifinitore alle manovre di Marcus Thuram.

Inzaghi si affida ai cambi nella ripresa, idea di gioco sulla scia della vittoria contro l’Udinese

Non si escludono poi degli ulteriori cambi stravolgenti nel corso del secondo tempo per gestire a dovere l’assenza di ricambi lungo le corsie esterne. Carlos Augusto potrebbe infatti slittare a sinistra prendendo il posto di Dimarco, mentre come braccetto centrale di sinistra figurerebbe Alessandro Bastoni già visto all’opera per buona parte del match contro l’Udinese.

Stesso gioco dall’altra parte, con Darmian spinto sull’esterno per far spazio a Yann Bisseck altro grande protagonista della buona prova offerta dai nerazzurri a San Siro lo scorso sabato. Da osservare poi Kristjan Asllani per un eventuale cambio in mediana. In avanti, invece, potrebbero subentrare proprio Lautaro e Marko Arnautovic.