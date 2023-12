Calhanoglu al top: ora insidia Bellingham

Altro ‘record’ conseguito, sinora, dall’attuale numero 20 nerazzurro in Europa. Il turco è primo nei massimi campionati europei per questo dato

Sta procedendo a gonfie vele la terza stagione consecutiva di Hakan Calhanoglu al fianco dell’Inter: centrocampista diventato, oramai, una garanzia assoluta per la formazione di Simone Inzaghi, oltre che un rigorista implacabile dal dischetto.

Quindici, di fatto, i rigori realizzati (su quindici battuti) dal classe ’94 da quando in Italia. Percentuale di realizzazione, perciò, del 100%. Sei, invece, i penalty realizzati in stagione dal turco al fianco dell‘Inter, cinque di questi in campionato e a cui si sommano, inoltre, 2 assist.

Era (oseremmo dire impensabile) immaginare che, cambiando sponda di Milano, Calhanoglu sarebbe riuscito a diventare quasi un’icona assoluta di questa squadra: per giunta in così poco tempo e in un nuovo ruolo ridisegnatoli da Simone Inzaghi nella passata stagione e, invece, alle volte il calcio sa regalare vere e proprie sorprese come questa.

L’ex Milan è, infatti, arrivato a vestire il nerazzurro anche e soprattutto per via di quanto accaduto a un ex Inter nel bel mezzo della disputa di #Euro2020. A confermarlo le dichiarazioni rilasciate alla vigilia del match con la Real Sociedad dal tecnico piacentino, colui che ha affermato in conferenza stampa: “In che maniera si è sviluppato il trasferimento di Calhanoglu? Si leggeva che non sarebbe rimasto al Milan e quando Eriksen ha avuto quel problema importante ho chiamato Marotta e Ausilio la sera stessa. Quale fu la loro risposta? ‘Lo abbiamo già contattato’. Lo volevamo tutti qui con noi”.

A prescindere da queste affermazioni è evidente che cosa sia diventato, negli anni, il turco per questa squadra. In fin dei conti stiamo pur sempre parlando di un calciatore che, in quest’inizio di stagione, si è già distinto per un record che, di certo, non capita tutti i giorni.

Mediani che hanno segnato di più in Europa: c’è Calhanoglu al primo posto

E’ Hakan Calhanoglu il mediano ad aver, sinora, segnato più reti di tutti nei massimi campionati europei in quest’avvio di stagione.

Ammontano a 8 le reti realizzate dal turco al fianco dell‘Inter in questa fase iniziale della regular-season 2023-24. A sorprendere, però, è il fatto che, a livello di centrocampisti in generale, Calhanoglu sia (per reti segnate in Europa) dietro al solo Bellingham: con 12 reti all’attivo anche se, nel caso del giovanissimo talento inglese, stiamo pur sempre parlando di un calciatore che è solito agire in vesti di trequartista; Aspetto che, quindi, mette ancor più in risalto la crescita avuta in questi ultimi anni dal classe ’94.