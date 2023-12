Infortunio serio, si opera oggi: salterà Inter-Real Sociedad

Tegola pesantissima per il centrocampista spagnolo alle dipendenze di Alguacil, Brais Mendez si opererà all’avambraccio per una frattura rimediata in partita

Manca soltanto mezza giornata al fischio d’inizio della partita più importante dell’Inter nella fase iniziale del proprio percorso di Champions in questa stagione. Gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno a breve la Real Sociedad delle meraviglie di Imanol Alguacil, nella speranza di poter conquistare in solitaria la vetta della classifica del proprio gruppo di appartenenza e strappare la qualificazione agli ottavi come testa di serie.

Inzaghi schiererà la migliore formazione possibile facendo sempre conto delle pesanti assenze in difesa, nonostante il reintegro necessario di Alessandro Bastoni già visto protagonista per un buon spezzone di gara contro l’Udinese in campionato. Dall’altra parte, invece, il tecnico spagnolo non potrà fare affidamento su uno degli uomini più in forma della sua rosa.

Il centrocampista Brais Mendez ha infatti dovuto alzare bandiera bianca per infortunio nel corso dell’ultima partita giocata e vinta dalla Real Sociedad contro il Villarreal, nel campionato spagnolo de La Liga. Quest’ultimo si è poi sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura all’ulna dell’avambraccio destro. Motivo per cui, senza troppe attese, verrà sottoposto proprio quest’oggi ad un intervento chirurgico per velocizzare il processo di rigenerazione dell’osso offeso.

Out Brais Mendez e intervento chirurgico, non ci sarà in Inter-Real Sociedad

Per Alguacil si tratta di una tegola piuttosto pesante. Mendez è infatti uno dei motori inesauribili delle azioni offensive del club spagnolo. Finora ha contribuito con 5 gol e 4 assist in stagione, segnando persino all’Inter nel match d’andata della fase a gironi di Champions. La sua assenza si traduce in un vantaggio importante per i nerazzurri, da sfruttare con maggiore libertà in mezzo al campo.