Colpani e non solo: Carboni ‘carta’ per il doppio colpo dal Monza

Oltre al centravanti che piace a mezza Serie A filtra interesse anche per Di Gregorio post Sommer, l’Inter sfrutterebbe il cartellino di Carboni in prestito al Monza

Il nome di Andrea Colpani è sulla bocca di tutti e le sue gesta sotto gli occhi di quanti ne hanno apprezzato le qualità individuali, oltre che di squadra, in questi mesi giocati tra le fila del Monza di Raffaele Palladino in Serie A. La formazione brianzola stupisce per rendimento e il giovane centravanti non può che essere punta di diamante di un progetto in fortissima crescita, come del resto avevano promesso in passato l’amministratore delegato Adriano Galliani e l’ex presidente Silvio Berlusconi.

Colpani piace adesso a moltissime realtà del nostro campionato, specie alle big. Prossimamente squadre come Juventus, Milan e Inter potrebbero fare staffetta tra chi si aggiudicherà le sue prestazioni per il futuro e molto potrebbe dipendere non soltanto dalle volontà del calciatore ma dalle modalità con cui le varie società potrebbero intraprendere accordi con il Monza cedente. La formazione nerazzurra appare in vantaggio, per certi versi, grazie ai continui rapporti di fratellanza intercorsi in questi anni e la stima reciproca nutrita nei confronti dello stesso Galliani.

Con l’amministratore delegato si potrebbe infatti raggiungere presto un accordo per l’acquisizione delle prestazioni di Colpani sfruttando soprattutto la carta Valentin Carboni, di cui l’Inter è proprietaria e sul quale il Monza sarebbe intenzionato ad investire in futuro.

Con Colpani anche Di Gregorio, l’Inter valuta il bis dal Monza includendo Carboni nell’affare

Ma non finisce qui. Perché l’Inter ha da pensare anche a quel che sarà di Yann Sommer una volta terminato il suo contratto. Lo svizzero offre esperienza e sicurezza, ma l’età avanza inesorabile. Se da un lato il brasiliano Bento appare la soluzione migliore nonostante non sia affatto semplice convincere l’Athletico Paranaense sulle cifre dell’affare, dall’altra parte il Monza nasconde ancora Michele Di Gregorio.

Tempo addietro l’Inter aveva infatti ceduto il calciatore al club brianzolo forte di una buona percentuale sulla rivendita del suo cartellino. Un assist da poter sfruttare per volgere la medaglia a proprio favore nel caso in cui lo stesso Di Gregorio dovesse scalare le gerarchie d’interesse di mercato della dirigenza nerazzurra e possa tornare utile a Simone Inzaghi in futuro. L’Inter piazzerebbe dunque un duplice colpo di grande spessore. Al momento comunque il Monza fa muro e non ha intenzione di lasciar partire nessuno dei due, a meno di operazioni clamorose.