Dumfries e 50 milioni: l’Inter piazza due colpi

Distanza sul rinnovo per il contratto in scadenza nel 2025 e l’Inter spera nella cessione remunerativa per piazzare due colpi di spessore, da Thuram a Buchanan

Non si può certo dire che Denzel Dumfries non sia maturato nel corso degli ultimi due anni tra le file dell’Inter di Simone Inzaghi. Giunto dal PSV con qualità grezze ancora da affinare, oggi l’esterno destro olandese è tra gli uomini di punta della formazione nerazzurra per completezza nel reparto.

Negli ultimi mesi, in particolare, il calciatore ha dato prova delle sue buone doti di supporto difensivo e non ha neppure disdegnato numerose spinte offensive. Tali da creare attorno a lui la convinzione che sia un grande uomo assist. Questa crescita complessiva all’Inter vale anche plusvalenza sul mercato, motivo per cui la dirigenza nerazzurra resta vigile per qualunque tipo di informazione riguardante l’eventuale acquisto del suo cartellino da parte di club esteri. Soprattutto in Premier League.

Il calciatore al momento si sente valorizzato dall’ambiente e dal suo tecnico, ma è altresì vero che non filtrano dettagli positivi sulle chance di rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Manca ancora molto tempo e fino ad allora molto potrebbe cambiare. Le intenzioni del calciatore potrebbero infatti restare ancorate alla voglia di giocare ancora per l’Inter in futuro, ma d’altro canto il club nerazzurro ha interesse a monetizzare la sua cessione per almeno 45 milioni di euro onde evitare di lasciarsi sfuggire una notevole plusvalenza sul mercato.

Via Dumfries e spazio di manovra per Khephren Thuram e Buchanan, ma quanta concorrenza

Con tale bottino, Giuseppe Marotta si assicurerebbe un budget niente male per piazzare a sua volta due colpi di spessore sul mercato in entrata. Il primo, come noto, è relativo alle prestazioni di Khephren Thuram. Il centrocampista francese, fratello di Marcus, è in forze al Nizza ma sono pressanti le attenzioni soprattutto della Juventus che cerca rinforzi di qualità in mediana dopo le tante perdite occorse anche per motivazioni extra-calcistiche.

Il secondo nome, invece, resta quello di Tajon Buchanan. L’esterno canadese piace da tempo all’Inter e potrebbe presto lasciare il Brugge per una nuova avventura in una big europea, ma c’è da battere anche la forte concorrenza del Manchester City che stando alle ultime indiscrezioni si sarebbe inserita prepotentemente nella corsa al suo cartellino. Per i nerazzurri, in ogni caso, si tratterebbe di un colpo necessario – quasi prioritario – proprio per rimpiazzare Dumfries in uscita. I due sono infatti ben interscambiabili nel ruolo, anche se il canadese avrebbe da maturare molto sotto il profilo meramente difensivo.