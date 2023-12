Ufficiale, c’è la lesione: salta Lazio-Inter e torna nel 2024

Report durissimo: almeno due/tre settimane di stop e 2023 finito in anticipo. Assenza scontata nel big match della 16esima giornata di A

E’ in programma nella serata di domenica 17 dicembre Lazio-Inter, affascinante sfida che andrà in scena tra quattro giorni esatti allo stadio ‘Olimpico’ di Roma e che prenderà il via a partire dalle ore 20:45.

Ad affrontarsi saranno la decima e la prima forza del campionato in una gara che promette vere e proprie scintille. La formazione di Maurizio Sarri, in netto ritardo in questa manifestazione e reduce da un deludente 1-1 rimediato al ‘Bentegodi’ nello scorso turno contro il Verona, proverà a scalare posizioni in classifica tentando di complicare la corsa scudetto dell’Inter, uscita vittoriosa in mura amiche lo scorso sabato per 4-0 contro l’Udinese.

Un Inter che, va detto, pur avendo recuperato Bastoni in occasione del match disputatosi lo scorso weekend contro la formazione di Gabriele Cioffi, ha ugualmente dovuto fare a meno in quella circostanza di importanti pedine come de Vrij, Dumfries e Pavard, quest’ultimo ora vicino al recupero. Discorso tutt’altro che simile, invece, per una pedina del reparto avanzato biancoceleste.

Niente Inter per Isaksen: il danese rischia di tornare a disposizione di Sarri a inizio anno

Gustav Isaksen, infortunatosi in Coppa Italia durante Lazio-Genoa dello scorso 5 dicembre, è finito per abbandonare in anticipo il terreno di gioco al minuto 27 e dove al suo posto è poi subentrato Felipe Anderson.

L’ex Midtjylland non ha potuto far altro che chiedere il cambio mettendo, quindi, subito in forte apprensione l’intero staff medico-sanitario biancoceleste. Dai controlli effettuati nei giorni successivi è emerso fuori che il classe ’01 ha riportato una lesione distrattiva a carico del retto femorale della coscia sinistra, proprio come diramato dalla sua attuale società di appartenenza in un comunicato ufficiale.

Isaksen, ora alle prese con questo infortunio che lo terrà lontano dai campi da gioco per almeno altre due/tre settimane di tempo, rischia di ritornare a inizio 2024 (o nella migliore delle ipotesi per Lazio-Frosinone, in programma il prossimo 29 dicembre all’Olimpico’). Un problema fisico che, ad ogni modo, costringerà Maurizio Sarri a dover fare a meno del danese in Lazio-Inter, il cui calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di questa domenica.

Non solo. In casa Lazio restano da valutare anche le condizioni di Alessio Romagnoli, ancora alle prese con una lesione distrattiva a carico del polpaccio destro che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime tre uscite contro Salernitana, Cagliari e Verona. Discorso diverso per Adam Marusic, reo di aver rimediato un problema all’occhio nell’ultimo turno di A disputatosi contro la formazione veneta; Guaio che, ad ogni modo, non dovrebbe mettere a rischio l’impiego del laterale albanese per la gara contro i nerazzurri.

Fronte Inter, invece, dovrebbe tornare a riapparire Benjamin Pavard tra i convocati di Simone Inzaghi, proprio come ammesso nella conferenza stampa pre-Sociedad dallo stesso tecnico piacentino. Altro forfait in arrivo, infine, per de Vrij e Dumfries, costretti a dover restare ai box ancora per qualche altra settimana di tempo a causa di un risentimento agli adduttori per il centrale olandese e di un risentimento ai flessori, nel caso del laterale ex Psv.