Il tecnico piacentino al centro di nuove polemiche. A scagliarsi, questa volta, contro l’allenatore nerazzurro è un grande ex Milan

Lo 0-0 fatto registrare al ‘Meazza’ lo scorso martedì sera dall’Inter contro la Real Sociedad ha generato qualche piccolo mugugno da parte dei più accaniti supporters interisti, profondamente delusi dal secondo posto rimediato all’interno del raggruppamento D di Champions.

Ad aver castigato i nerazzurri è stata la differenza reti che ha sorriso in favore della squadra di Imanol Alguacil, formazione che avrà ora un sorteggio molto più agevole rispetto a quello della formazione di Simone Inzaghi. Un guaio da non poco conto per Lautaro e compagni visto e considerato che squadre del calibro di Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Manchester City e Barcellona si sono classificate come prime.

L’accusa rivolta al tecnico piacentino è quella di non aver schierato in campo dal 1′ il miglior undici titolare possibile lasciando, quindi, in panchina alcuni big come Lautaro e Barella, subentrati poi negli ultimi 25′ di gara. Polemiche, questa volta, provenienti non soltanto da parte del tifo interista ma da chi, negli ultimi decenni, ha vissuto in prima persona il mondo del calcio.

Capello: “Forse l’Inter non teneva più di tanto al primo posto nel girone”

Fabio Capello, ex Roma, Juventus, Milan e Real Madrid (club con cui ha avuto a che fare in passato sia in vesti di calciatore che di allenatore), è intervenuto nel post gara di Inter-Real Sociedad direttamente dagli studi di ‘Sky Sport’ commentando così la serata che ha visto come protagonisti i nerazzurri:

“Lautaro e Thuram avrebbero fatto la differenza contro la squadra di Alguacil, forse è l’Inter a non aver voluto vincere la gara. Il rammarico più grande, sotto il mio punto di vista, resta quello di non aver fatto giocare questi due assieme. Se vuoi vincere questo tipo di partire non puoi lasciare fuori una coppia del genere”. Dichiarazioni che sanno, quindi, di frecciatina a Simone Inzaghi, tecnico che ha preferito rivolgere già un primo sguardo in direzione dell’impegno di domenica sera in programma contro la Lazio.

Inter imbattuta nel girone di Champions: non accadeva dal 2004

Essersi qualificati agli ottavi di Champions da seconda in classifica, per giunta a pari punta con la capolista di quel girone, resta una clamorosa beffa quella che ha contraddistinto la formazione di Simone Inzaghi negli scorsi giorni. Una formazione che, a onor del vero, non ha perso alcun singolo scontro in questa fase a gironi.

La prima volta era accaduto nella stagione 2004-2005, periodo in cui alla guida dei nerazzurri vi era ancora Roberto Mancini. Una sorta di record ora emulato dal tecnico piacentino, rimasto imbattuto in tutti e sei gli appuntamenti di questa fase del torneo. Va, inoltre, considerato che l’Inter non era mai rimasta a secco in stagione, ad eccezione di quanto accaduto durante il match disputatosi due giorni fa esatti contro la Real Sociedad e poi terminato 0-0.