Infortunio al tendine e stop di tre mesi: mercato Inter, cambia tutto

È di nuovo stop per il laterale: un altro infortunio al tendine lo ha bloccato subito dopo il recupero, e così tutto cambia per il mercato dell’Inter a gennaio

Con Denzel Dumfries infortunato e Juan Cuadrado a mezzo servizio, Simone Inzaghi si trova ancora in seria difficoltà. Ogni volta che deve buttare giù undici nomi per la formazione, ha sempre un problema per poter trovare l’uomo giusto con cui coprire la fascia destra. Quando Cuadrado non dà garanzie, per fortuna, c’è Darmian pronto a ricoprire il posto lasciato vacante dall’olandese, ma presto l’Inter potrebbe comunque essere costretta a tornare sul mercato. Tutta colpa di un infortunio, l’ennesimo per un giocatore che non riesce più a recuperare.

Ci si aspetta che una squadra di Premier League possa presto chiamare l’Inter per riaprire un file su un possibile trasferimento. Piace un giocatore di cui si è parlato spesso e che in certe fasi è stato dato come acquisto sicuro per il club di Londra.

Pochettino potrebbe infatti rompere gli indugi e chiedere alla sua dirigenza di prendergli Denzel Dumfries. Il manager dei Blues, che sta affrontando una situazione parecchio complicata a causa dei troppi infortuni, ha già le idee abbastanza chiare: sul mercato, meglio dell’olandese, non c’è nessuno.

Il problema più grave per il Chelsea è che fermato di nuovo anche il capitano Reece James. Il laterale ha subito un infortunio al tendine del ginocchio, dopo aver giocato solo 5 partite da titolare in Premier League in questa stagione, visto il suo scarso stato di forma derivante da altri pregressi problemi fisici.

Infortunio al tendine per Reece James: il Chelsea piomba su Dumfries

Il ventiquattrenne londinese è uscito prima della fine del primo tempo della partita finita con una sconfitta contro l’Everton, inguaiando il Chelsea. I Blues stanno già affrontando la pesante assenza di diversi giocatori chiave, e l’infortunio al tendine del ginocchio di James potrebbe ora costringere la proprietà a un nuovo investimento importante.

James ne avrà almeno per tre mesi. Quindi, se tutto va bene, dovrebbe tornare in campo solo dopo metà marzo. E qui entra in gioco Dumfries. L’olandese è un giocatore che i londinesi hanno già visionato e avvicinato in più occasioni negli ultimi due anni. L’anno scorso, sempre a gennaio, sembrava quasi fatta per un passaggio dell’ex PSV dall’Inter al Chelsea. L’Inter chiese troppo e i Blues si spaventarono.

Ora il copione potrebbe ripetersi. Per strappare Dumfries all’Inter, il Chelsea dovrebbe offrire intorno ai 40 milioni di euro. Un prezzo che a Londra giudicano troppo alto.

James continua a combattere con gli infortuni da più di due anni. In pratica, nelle ultime due stagioni ha giocato appena una ventina di partite da titolare. E i Blues hanno ormai l’infermeria satura. Sono indisponibili Ben Chilwell, Wesley Fofana, Romeo Lavia, Christopher Nkunku (che dovrebbe essere ormai vicino al rientro), Trevor Chalobah, Malo Gusto e Carney Chukwuemeka.

Il Chelsea prepara il colpo grosso sul mercato

Il finale del 2023 sarà di fuoco per la squadra di Pochettino. I Blues dovranno affrontare Sheffield United (sabato 16 dicembre), Wolves (domenica 24 dicembre), Crystal Palace (mercoledì 27 dicembre) e Luton (sabato 30 dicembre). E, in mezzo, martedì 19 dicembre, affronteranno pure il Newcastle nei quarti di finale della Coppa nazionale.

In Inghilterra scrivono che lo stop di James, con la conseguente necessità di investire per un nuovo laterale, potrebbe rovinare i piani di mercato del Chelsea. Pare infatti che Pochettino fosse riuscito a convincere la proprietà a muoversi per Osimhen. Ma spendere 35-40 milioni per un terzino renderebbe complicato metterne sul piatto altri 120 almeno per l’attaccante del Napoli.

L’alternativa a buon mercato per il Chelsea a Dumfries potrebbe essere Jonathan Clauss del Marsiglia. Ha trentuno anni ma è un giocatore tecnico e di esperienza, disposto ad accomodarsi in panchina quando torneranno Malo Gusto e James. E costa meno di 10 milioni.