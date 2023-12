Barella al Real Madrid: tutta colpa della Juventus

Senza Kroos a centrocampo il Real Madrid potrebbe investire sul cartellino di Barella, dietro pagamento di almeno 80 milioni di euro all’Inter

Prima l’inizio in sordina, poi l’esplosione e il ritorno a macinare chilometri sul campo. L’avvio stagionale di Nicolò Barella è stato come quello di un motore diesel, ma poi ha mostrato tutti i segni della sua efficienza con prestazioni di ottimo livello.

Superfluo dire quanto sia essenziale per Simone Inzaghi nei suoi schemi di gioco, ancor più dello stesso Davide Frattesi prelevato dal Sassuolo con l’intenzione di poterlo avvicendare al suo posto. Barella appare insostituibile per caratteristiche di gioco, ma presto l’Inter potrebbe dover rinunciare al proprio centrocampista con un pizzico di amarezza e la consapevolezza di poter incassare davvero un bel bottino.

Stando alle recenti voci di mercato, infatti, Barella piace moltissimo non soltanto in Premier League ma soprattutto nel campionato spagnolo de La Liga ove il Real Madrid svetta sopra tutte le altre precedenti già da diverso tempo. Complice la presenza di Carlo Ancelotti, suo grande estimatore. Nel caso in cui il tecnico italiano dovesse rimanere ben saldo alla guida del club madrileno anche in futuro, le chance di un assalto al cartellino del centrocampista potrebbero lievemente aumentare.

Barella al posto di Kroos con destinazione Juve: Inter tediata dal Real per almeno 80 milioni

Forte della stima reciproca, di una forza economica non indifferente e soprattutto della libertà di poter giocare in mezzo al campo al posto di uno dei pezzi grossi dei ‘Blancos’ ufficialmente in uscita di scena.

Si tratta infatti di Toni Kroos: il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con il Real e molto lascia presagire ad un rifiuto delle condizioni di rinnovo. Con una destinazione in particolare. All’ex Bayern Monaco piace infatti l’idea di poter giocare in Serie A, proprio tra le file della prima rivale dell’Inter in campionato: la Juventus. A causa dei bianconeri le chance di perdita di Barella per la controparte nerazzurra potrebbero infatti clamorosamente crescere e il pagamento di 80 milioni di euro non sarebbe affatto un problema, con buon margine operativo anche per discutere delle condizioni d’ingaggio vista la partenza di Kroos a liberare spazio salariale nel budget degli stipendi del club.