Correa al Milan a giugno: scambio secco con l’Inter, fa tutto l’agente

Operazione di scambi tra Inter e Milan per il cartellino di Correa con Florenzi, idea di mercato su cui potrebbe lavorare l’agente di entrambi Alessandro Lucci

Il suo ultimo ricordo tra le file dell’Inter non è stato dei più piacevoli, con la comunicazione da parte della società che non avrebbe più fatto parte del progetto tecnico nerazzurro di Simone Inzaghi.

Poi la partenza in prestito all’Olympique Marsiglia, con la cui maglia sta davvero faticando a trovare la giusta condizione per riscattare gli ultimi due anni in Serie A. Di questo passo, però, Joaquin Correa è destinato a fare rientro a Milano la prossima estate perché l’OM non avrà intenzione di investire sul cartellino del centravanti argentino a titolo definitivo dietro riscatto.

Una decisione piuttosto scontata per quanto fatto vedere finora, con margine di miglioramento nel corso della seconda metà di stagione. Questa è la speranza dell’Inter e ciò che auspica anche il suo agente Lucci, già operativo sul mercato con l’idea di sondare tutte le potenziali destinazioni consone ad un profilo simile come quello del suo assistito.

Correa al Milan per Florenzi, idea di scambi per sostituire Cuadrado in scadenza a giugno

Le intenzioni di Correa, tuttavia, sono aperte alla possibilità di giocare nel campionato spagnolo de La Liga dove tutto è incominciato ma la priorità del calciatore resta ben ferma sulla destinazione meneghina. Con la chiusura da parte dell’Inter, però, resta soltanto il Milan da poter sondare.

Motivo per cui lo stesso Lucci potrebbe imbastire un’operazione di scambi con il club rossonero per il cartellino di Alessandro Florenzi, terzino destro di spinta in forze alla formazione di Stefano Pioli che potrebbe tornare comodo all’Inter in virtù della partenza di Juan Cuadrado a fine stagione. L’esterno colombiano infatti sarebbe destinato a non rinnovare il proprio contratto transitorio in nerazzurro e la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta è già al lavoro per garantire al tecnico un ricambio di qualità ed esperienza in quel ruolo. L’ex Roma e Nazionale, dunque, appare utile e in linea con le caratteristiche chieste dal piacentino. Peccando un po’ per prestanza fisica. Lucci, agente di entrambe le parti, avrebbe quindi carta bianca per valutare il meglio per il futuro dei suoi due assistiti.