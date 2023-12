Il colombiano rischia un lungo periodo di fermo. L’Inter valuta se correre ai ripari in vista del mercato di gennaio

“Cuadrado non ha ancora recuperato al 100% da quel guaio fisico. Juan sta giocando sul dolore continuando a stringere i denti”. Simone Inzaghi aveva parlato così alla vigilia di Inter-Real Sociedad a proposito delle condizioni del colombiano ed, effettivamente, il tecnico piacentino non aveva tutti i torti.

L’ex Juve non ha ancora smaltito del tutto i postumi dell’infiammazione al tendine d’Achille riscontrata più di due mesi fa, col classe ’88 costretto poi a restare ai box per circa 50 giorni di tempo. Un serio infortunio che ha, quindi, limitato quasi in tutto e per tutto lo stesso ‘Panita’ in queste ultime uscite.

L’ipotesi sorta fuori in queste ultime ore è quella dell’operazione, scenario che comporterebbe non soltanto un lungo periodo di stop del colombiano ma anche un tempestivo intervento dei nerazzurri sul mercato (vedi l’interesse per Jenz del Wolfsburg, ultimo osservato speciale in casa Inter).

Restano giorni decisivi quelli che si stanno affrontando, ultimamente, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ con Marotta e Ausilio che studiano il da farsi. Un da farsi che potrebbe, quindi, costringere l’intera dirigenza interista a correre ai ripari con l’ingaggio di un nuovo quinto di destra, o al limite di un braccetto dotato dello stesso e identico piede forte.

Arrivano conferme anche da ‘Sky Sport’, nello specifico dalla figura dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che assicura: “Anche Cuadrado potrebbe operarsi. Si lavorerà, quindi, per cogliere un’opportunità: è questo il diktat in vista del mercato di gennaio”.

I numeri di Cuadrado all’Inter

La stagione di Juan Cuadrado trascorsa sinora a Milano non ha ancora subito un’impennata, anzi, potrebbe rivelarsi ancor più fallimentare di quanto non lo sia già.

Il problema al tendine d’Achille ha già costretto Simone Inzaghi a dover fare a meno del colombiano per un periodo di fermo perdurato 13 giorni e dal quale è poi scaturita una ricaduta. Una ricaduta che è finita per tenere l’ex Juve ai box per altri 42 giorni di tempo, anche se ora le cose si fanno più serie del previsto proprio per via dello stesso tipo di intervento chirurgico a cui il classe ’88 rischia di sottoporsi nelle prossime settimane.

Per il resto, ammontano soltanto a 9 i gettoni raccolti dal colombiano al fianco della formazione quest’oggi vice Campione d’Europa, 7 di questi in campionato e conditi da 2 assist.