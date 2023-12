Evra a sorpresa: “Juve? Ecco che mi hanno detto i giocatori dell’Inter”

Le dichiarazioni dell’ex terzino sinistro della Juventus sul duello Scudetto tra Juventus e Inter, comprensiva della rivelazione da parte dei giocatori nerazzurri

Juventus e Inter sono ancora vicinissime in classifica, al vertice del campionato di Serie A, in una lotta continua che potrebbe protrarsi sino alle ultime giornate dell’attuale stagione sportiva. Un destino condiviso, come accaduto molte altre volte in passato nella loro storia vincente, che lascerà in piedi soltanto una delle due.

Se la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi sorprende per qualità di gioco e determinazione, dall’altra parte quella bianconera di Massimiliano Allegri offre comunque spunti interessanti e margini di miglioramento notevoli. Perché ‘La Juve è la Juve”, ha sottolineato Patrice Evra in un recente intervento per ‘Tuttosport’.

L’ex terzino bianconero, grandissimo tifoso della ‘Vecchia Signora’, non si è nascosto dietro alle ampie chance che la Juventus detiene per la vittoria finale dello Scudetto. L’Inter ha forza e un grande organico a disposizione, certo, ma quel che spinge il francese a ben sperare è la voglia di rivalsa di una formazione costruita a pennello da Allegri. “Lo scorso anno sono arrivati terzi, poi ci sono stati i punti di penalizzazione ma non è stata colpa della squadra. Se la sono legata al dito, ora vogliono vincere“, ha ammesso Evra.

Evra lancia la sfida e ammette: “L’Inter teme la Juve”

“Non è sbagliato emettere i primi verdetti in stagione. Il distacco con l’Inter è di soli due punti, ma hanno due stili di gioco ugualmente efficaci. Lo scontro diretto non ha fatto saltar fuori grosse differenze“, ha quindi aggiunto l’ex calciatore prima di lanciare una rivelazione incredibile.

“Quel che conta è fare punti, non fare numeri da prestigiatore. L’Inter teme la Juventus. Come lo so? Me lo ha rivelato qualcuno, ma non posso fare nomi“, ha quindi concluso Evra alludendo a quanto dettogli da un calciatore nerazzurro. Tra le due formazioni sembra dunque trasparire un cauto rispetto delle proprie risorse. Come giusto che sia quando il montepremi in palio è particolarmente prezioso e prestigioso. Entrambe hanno voglia di inseguire l’obiettivo per motivazioni diverse e cercheranno di fare il possibile fino alla fine. Senza mezze misure.