L’ex portiere nerazzurro si è sbilanciato su più fronti facendo, inoltre, riferimento a un potenziale vantaggio nutrito da parte della Juve nella lotta scudetto

Prosegue ad ampie falcate la corsa di Inter e Juventus nella conquista al Tricolore, in questo momento con un distacco significativo rispetto al Milan, fermo in terza posizione a 29 punti e di scena domenica alle ore 12:30 al ‘Meazza’ contro il Monza.

A guardare, al momento, tutti quanti dall’alto è però la formazione di Simone Inzaghi, in vetta alla classifica con 38 lunghezze (2 in più rispetto ai bianconeri). La ‘Vecchia Signora’ sarà di scena questa sera al ‘Ferraris’ contro il Genoa di Alberto Gilardino, match il cui fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45. L’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri resta quello di mettere quanta più pressione possibile ai nerazzurri, impegnati domenica sera all’Olimpico’ contro la Lazio.

In tanti vedono un’Inter molto più solida e coesa rispetto a quanto non lo siano Juventus e Milan, e perciò favoriti nella lotta scudetto, anche se in realtà (a detta di Sebastien Frey) sarebbero proprio i bianconeri a nutrire questo vantaggio in ottica della vittoria finale.

“Rosa Inter superiore alle altre, ma Juve senza coppe”: così Frey a Tv Play

Sebastien Frey, ex portiere rimasto a difesa dei colori dell’Inter dal 1998 al 2001 (ad eccezione della stagione 1999-00 vissuta in prestito al Verona), una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play si è espresso volentieri riguardo una serie di temi: tutti inerenti ai nerazzurri e, nello specifico, nella persona di Beppe Marotta.

“Personalmente credo che uno dei più grandi segreti dell’Inter sia quello della gestione di Marotta“ – esordisce. “Recentemente ho avuto modo di confrontarmi con lui, che cosa ho notato? Che è una persona in grado di trasmettere sicurezza e serenità anche solo attraverso la sua carismatica presenza“ – spiega.

“Se mi domandaste, invece, un parere in merito alla lotta scudetto vi dico che sono fiducioso, perché reputo la rosa dell’Inter molto più ampia e superiore rispetto a quelle di Juventus, Milan e Napoli“.

Conclude infine: “Necessaria, però, un’altra precisazione. I bianconeri potrebbero finire per dare fastidio ai nerazzurri da marzo in poi tenendo conto del vantaggio di non avere le coppe e questo comporta un mix di freschezza in più rispetto alle altre. Mi sbilancio in questo modo: l’Inter, tra campionato e coppe, può concludere questa regular-season con un trofeo in più“.