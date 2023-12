Pippo chiama Simone: scambio tra Inter e Salernitana

L’Inter cerca rinforzi lungo la corsia esterna dopo l’annuncio sull’intervento di Cuadrado, ecco l’idea di mercato che stuzzica il rapporto di fratellanza degli Inzaghi

Inter in emergenza in questa delicata fase di stagione, pochi giorni prima della sosta natalizia che chiude di fatto la prima metà dell’annata sportiva.

Alla notizia di un imminente coinvolgimento di Juan Cuadrado in un delicato intervento chirurgico risolutivo dei problemi al tendine cui è stato soggetto negli ultimi mesi, la dirigenza dell‘Inter si è mobilitata per poter sondare il mercato alla ricerca di profili utili alla causa di Simone Inzaghi per un sereno prosieguo della stagione. Anche, eventualmente, in ottica futura, viste le condizioni del contratto in scadenza dell’esterno colombiano in nerazzurro.

Mazzocchi per Sensi, emergenza esterno destro per sostituire Cuadrado all’inter

Non potendo infatti contar troppo sulle prestazioni di Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari già vecchio pallino della dirigenza dell’Inter per rinforzare sia la mediana che la corsia esterna destra, l’attenzione di Giuseppe Marotta si sarebbe spostata altrove.

Secondo quanto lanciato da ‘calciomercato.it‘, piace il profilo dell’esterno Mazzocchi. Quest’ultimo vorrebbe cambiare aria, lasciando la Salernitana del fratello di Simone Inzaghi, Filippo. Il costo del suo cartellino è praticamente irrisorio, indicativamente fissato intorno ai 4 milioni di euro al cui pagamento potrebbe contribuire persino l’altro centrocampista dell’Inter in esubero Stefano Sensi dietro operazione di scambio.

L’uscita conseguente dell’ex Sassuolo libererebbe uno slot impiegabile in emergenza proprio da Mazzocchi lungo la corsia esterna, per poi lasciare i pochi minuti a disposizione collezionatili nella seconda metà di stagione all’altro centrocampista nerazzurro Agoumé. A slanciare l’operato delle due parti potrebbe essere proprio il legame di sangue tra i due allenatori, ciascuno dei quali bisognoso specifici movimenti di mercato per il perseguimento dei rispettivi obiettivi a lungo termine.

Inter tra emergenze di mercato e futuro societario, Zhang in contatto con nuovi istituti di credito per il rifinanziamento del debito

In parallelo, la dirigenza nerazzurra segue con attenzione anche gli affari extra-calcistici legati soprattutto a quel che potrebbe essere il futuro societario dell’Inter.

Stando agli ultimi report internazionali diramati da Goldman Sachs, infatti, la presidenza in mano a Steven Zhang avrebbe allacciato nuovi contatti con altri potenziali operatori creditizi americani per il rifinanziamento del 25% del debito Oaktree che portano il nome di Sixth Street e Ares Management, già in affari con Barcellona e Chelsea in passato. Questa mossa dovrebbe poter aiutare il presidente cinese a risollevare le sorti di Suning slanciato anche dai tanti risultati positivi raggiunti dalla squadra di Inzaghi negli ultimi due anni che hanno garantito nelle casse societarie introiti notevoli.