L’ex Bologna ‘bacchettato’ duramente. In quest’accusa spicca anche un riferimento nei confronti dell’Inter. Ecco cos’è accaduto

Marko Arnautovic è finito per fare ritorno all’Inter nella scorsa estate, esattamente 13 anni dopo l’ultima volta in cui calciatore e club avevano conquistato assieme uno storico traguardo come quello del Triplete.

I nerazzurri sono riusciti a soddisfare le richieste economiche del Bologna a mezzo di un’offerta complessiva da 10 milioni di euro, 8 di parte fissa e 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Un’operazione in prestito con diritto di riscatto che finirà per tramutarsi in obbligo al verificarsi del primo punto ottenuto in campionato dall’Inter a partire dal 5 febbraio 2024 in poi.

Alquanto deludente l’esperienza 2.0 trascorsa, sinora, da parte dell’austriaco al fianco della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi, con l’ex Bologna capace di mettere a referto 1 sola rete in Champions League e 1 misero assist in campionato. In 9 presenze totalizzate in Serie A sino a questo momento della stagione caratterizzato, inoltre, da un lungo infortunio come quello che ha tenuto il classe ’89 per circa un mese e mezzo di tempo.

In tanti continuano a chiedersi, tutt’ora, se l’Inter abbia fatto bene a tornare a puntare su uno come Arnautovic, calciatore che possiede grandi colpi dalla sua ma che risulta essere, purtroppo, in età avanzata. Dall’altra parte, invece, è qualcun altro a domandarsi se l’attuale numero 8 dei nerazzurri abbia fatto bene a sposare, da punto e accapo, il progetto della formazione meneghina. Incluso un connazionale del 34enne nato a Vienna.

Polster, ex Torino: “Non so se Arnautovic abbia fatto bene a ritornare all’Inter”

Toni Polster, ex centravanti del Torino, una volta intervenuto davanti ai microfoni del quotidiano austriaco ‘Heute’, è finito per esprimere il proprio disappunto riguardo l’operazione che ha riportato Marko Arnautovic, suo connazionale, in nerazzurro.

“Non so se Arnautovic abbia fatto qualcosa di buono per se stesso“ – esordisce. “Difficilmente riuscirà a trovare il giusto spazio al fianco dei nerazzurri, tantomeno dal primo minuto.Non so, quindi, se sia stata una buona cosa quella di ritornare a Milano.” – spiega.

“Naturalmente, nel caso in cui l’Inter dovesse vincere la Champions League, chiaro che il quadro della situazione acquisirebbe un altro tipo di volto. Va detto, però, che c’è il rischio che Marko possa non essere titolare agli Europei, ma siccome lo ritengo incredibilmente importante per la Nazionale Austriaca spero che riesca a raccogliere molti minuti al fianco della squadra di Inzaghi” – conclude.