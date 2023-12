Buone e cattive notizie dall’infermeria: Pavard ok, Dumfries ancora ko

Prima le buone o le cattive notizie dal fronte infermeria? Il punto sugli infortuni in casa nerazzurra, da Pavard a Cuadrado

La notizia più incoraggiante riguarda Benjamin Pavard, che si è aggregato nei giorni scorsi al gruuppo dopo aver recuperato in anticipo dopo l’infortunio al ginocchio. È ormai assodato che il francese sarà in panchina a Roma per la sfida con la Lazio. Ci sono dati positivi anche per Stefan de Vrij. L’olandese potrebbe infatti farcela per Inter-Lecce. Ovviamente si procederà con massima cautela. Per Denzel Dumfries i tempi appaiono invece più dilatati. Probabilmente l’esterno sarà a disposizione completa solo nel 2024.

Il problema grave per Inzaghi è sempre sulla fascia destra. Dumfries non sarà a disposizione dell‘Inter per la sfida di domani con la Lazio e non lo sarà nemmeno per la partita contro il Lecce in programma il 23 dicembre. Nella migliore delle ipotesi l’esterno olandese potrebbe tornare a disposizione per la gara del 29 contro il Genoa.

La notizia dell’ultima ora è che salterà la trasferta contro la Lazio anche Alexis Sanchez, vittima di un leggero affaticamento. Nulla di preoccupante a prima vista. Ma meglio riposare…

Poi c’è il problema di Juan Cuadrado. Il colombiano subirà un intervento. Resta solo da capire quando. L’operazione sembra un passaggio necessario per via dei continui problemi accusati dall’ex Juve nonostante la terapia conservativa.

L’intervento verrà effettuato dal professor Lasse Lempainen in Finlandia. Ne ha parlato anche Ausilio, dichiarando che da lunedì la dirigenza nerazzurra penserà a come sostituirlo.

Infermeria: buone e cattive notizie per Inzaghi

Cuadrado ha giocato la sua prima partita da titolare solo martedì scorso in Champions League contro la Real Sociedad. Per il resto è sceso in campo per pochi minuti in 9 altrr occasioni. 7 le presenze in campionato, partendo sempre dalla panchina e 2 in Coppa, per un totale di 261′ minuti.

Se il futuro di Juan Cuadrado all’Inter è più che cupo, si rasserena l’orizzonte per Pavard, un jolly che Inzaghi potrebbe forzare, in casi estremi, anche sulla fascia. Il francese, al Bayern, giocava sempre come terzino destro. Stanco di quel ruolo, ha voluto trasferirsi a Milano proprio per mettersi in mostra come centrale. La situazione assai particolare potrebbe però spingerlo a un passo indietro, almeno fino all’arrivo di un sostituto di Cuadrado.

L’ex giocatore della Juve dovrà affrontare un lungo periodo di assenza a causa dell’irrisolto problema al tendine d’Achille sinistro. E Simone Inzaghi dovrà fare a meno del colombiano per almeno tre mesi. L’assenza di Cuadrado è l’ultimo colpo in una situazione di grave emergenza che ha colpito la corsia di destra e la retroguardia nerazzurra.

Abile e arruolabile: con Pavard cambia molto

Occorreva solo l’ultima conferma che è puntualmente giunta nell’allenamento di ieri: Benji l’interista è tornato, ed è abile e arruolabile, anche se non partirà dal 1′ contro la Lazio. La sua presenza in gruppo è tuttavia importante per Inzaghi, che può in questo modo sfruttare Darmian sulla fascia.

E nulla vieta che l’ex Parma possa essere consacrato al ruolo di esterno per tutto il resto della stagione, nel caso in cui sul mercato non sia reperibile un affare per sostituire Cuadrado.

Potrebbe anche arrivare un altro braccetto, per tenere così come laterali di destra Dumfries, Darmian e all’occorrenza Pavard. Il punto è chiaro: o si trova un esterno con le caratteristiche di Cuadrado o è inutile spendere.

Nella batteria di centrali si sta intanto facendo spazio anche Bisseck, promosso nelle due ultime uscite. Probabilmente il tedesco troverà minutaggio anche contro la Lazio. E sarà un po’ una prova del fuoco per Bisteccone.