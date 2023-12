Sarri lascia la parola a Rovella: “Faremo uno scherzetto all’Inter”

Silenzio: parla Sarri, o forse no. Alla vigilia di Lazio-Inter, il tecnico biancoceleste non interviene, come auspicato, a ricomopattare l’ambiente

Dopo le ultime dichiarazioni del tecnico seguite alla sconfitta contro l’Atletico, i tifosi della Lazio hanno accusato Sarri di varie colpe. La prina: di mettersi d’impegno nel voler demotivare i giocatori. La seconda: di non amare abbastanza il club che allena. Già da tempo, invece, gli si imputa di essere incapace di prendersi le proprie responsabilità. Il problema principale sarebbe dunque il fatto che Maurizio Sarri non ha mai pronunciato un mea culpa.

Già nella conferenza stampa pre-Atletico, Sarri c’era andato giù pesate, affermando cose del tipo: “Qua l’ambiente laziale è devastante, crea aspettative inarrivabili”. Poi, post-Atletico, l’ex Napoli e Juve ha spiegato che il raggiungimento degli ottavi di Champions è un miracolo per la Lazio.

Sarri non è mai stato un buon comunicatore. Preferisce lavorare sul campo. Quando sembra criticare eccessivamente l’organico, lo fa probabilmente per chiedere qualche nuovo innesto nel mercato invernale. Sbaglia il tono, ma non si allontana troppo dalla verità. Forse anche per questo ha deciso di non intervenire in conferenza stampa prima della delicata partita contro l’Inter.

Quest’anno la Lazio non gira sui ritmi della passata stagione, ma la sfida contro l’Inter può essere l’occasione giusta per superare il momento buio. Sarri ha scelto di non esporsi prima della partita, concentrandosi sulla preparazione con una doppia seduta di allenamento.

Sarri aspetta l’Inter ma manda Rovella:

Il tecnico biancoceleste, quindi, non ha parlato con i giornalisti a Formello. E non è stata data alcuna giustificazione formale in merito all’asserza. Al suo posto, in conferenza stampa, si è presentato Nicolò Rovella.

“La qualificazione agli ottavi di Champions League non era scontata” ha spiegato il centrocampista della Lazio. “So bene che sarebbe una sfida proibitiva ma sogno di affrontare il Real Madrid. Sono un amante del calcio e contro il Real sarebbe una sfida emozionante“.

Sull’Inter, Rovella ha ammesso di vivere con grande emozione una simile sfida, anche per motivi personali: “Per me rappresenta il debutto, vengo da una famiglia tutta nerazzurra. Domani la mia famiglia sarà qui spero però per tifare per me!“.

“Pensiamo a fare bene in campo, siamo in lotta su tutti gli obiettivi, vedremo alla fine della stagione cosa saremo riusciti a ottenere. Siamo una squadra forte e scenderemo in campo per vincere“, ha dichiarato ancora.

Dopodiché il ragazzo ha parlato della propria crescita e dei suoi punti di riferimento nel ruolo: “Devo migliorare anche in zona goal, magari tentando di più il tiro dalla distanza. Come fa Calhanoglu. Sono migliorato nella fase difensiva, devo crescere nel possesso alzando anche il mio raggio d’azione. Calhanoglu è un grande regista e sarà ovviamente bello potermi confrontare con lui a distanza“.

“L’Inter ha sempre avuto grandi registi: guardavo anche Brozovic per come si muoveva. Il turco aveva già un tipo di gioco molto da regista anche quando giocava più avanti”.

Rovella ha detto poi che, dal suo punto di vista, l’Inter sembra più attrezzata della Juve per lo Scudetto. “Speriamo di fare uno scherzetto domani all’Inter“.

Su Sarri, il regista ha rivelato di essersi trasferito alla Lazio proprio per poter lavorare con il mister: “È un grande maestro. Con lui sono migliorato tanto“.