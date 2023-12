Tentativo per Bisseck: scambio di prestiti in Serie A

Un club italiano di massima serie ci prova. Svelata la clamorosa indiscrezione di mercato che vede coinvolto il tedesco. Tutto quello che c’è da sapere

Yann Bisseck, dopo i soli 12 minuti raccolti in campionato negli spezzoni di gara disputati contro Monza, Torino e Napoli, è finalmente rimasto in campo per gli oltre 90′ di gioco in occasione del match disputatosi una settimana fa esatta contro l’Udinese.

Il centrale tedesco di attuale proprietà dell’Inter, prelevato in estate dall’Aarhus a mezzo della clausola rescissoria da 7 milioni di euro (somma di denaro che i nerazzurri potranno versare in più tranche), è il giocatore che ha toccato più palloni di tutti i presenti in campo in occasione della gara giocatasi sette giorni fa al ‘Meazza’ contro la formazione di Gabriele Cioffi. Match in cui il classe ’00 ha fornito un’ottima prova dimostrandosi molto propositivo in fase offensiva e senza correre alcun rischio dal punto di vista difensivo.

Diverse le società italiane che avrebbero già rivolto un primo sguardo in direzione dell’attuale numero 31 dei nerazzurri. Non solo Frosinone e Torino, in tal senso, ma anche il Sassuolo: club che, da quel che emerge, starebbe pensando a questo potenziale affare di mercato che avrebbe del clamoroso.

Sassuolo ingolosito dall’idea Bisseck, l’Inter pensa a Toljan: cosa sta accadendo

Il Sassuolo appartiene a una di quelle società italiane che starebbe, seriamente, pensando di provare a ingaggiare Yann Bisseck a gennaio. Dall’altra parte, invece, è l’Inter il sodalizio che starebbe continuando a tenere sotto monitoraggio il profilo di Jeremy Toljan, reo di aver già confezionato 7 assist in quest’inizio di stagione (6 di questi in campionato). A riferirlo ‘Calciomercato.it‘.

La medesima fonte riferisce infatti che, proprio i nerazzurri, starebbero tenendo a portata di mano la candidatura del laterale destro di attuale proprietà neroverde complici, naturalmente, i guai fisici rimediati in stagione da Juan Cuadrado (calciatore che rischia un serio intervento chirurgico a causa dell’infiammazione al tendine d’Achille non ancora superata del tutto) e ora da Denzel Dumfries: alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore della gamba sinistra che lo terrà ancora lontano dai campi da gioco per altre due settimane di tempo circa.

L’idea dei nerazzurri, sempre stando a quanto dichiarato dai nostri colleghi, sarebbe quella di provare ad assicurarsi i diritti sulle prestazioni sportive dell’ex Borussia Dortmund e Celtic a mezzo di un affare in prestito con diritto di riscatto che potrebbe poi trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Stessa formula con cui il DS degli emiliani, Giovanni Carnevali, starebbe pensando di far proprio l’attuale numero 31 nerazzurro. Va, però, precisata questa cosa.

A prescindere da quanto dichiarato in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, l’idea del club meneghino è quella di non privarsi affatto di Bisseck: reo di aver fornito prestazioni sempre più convincenti in queste ultime uscite.

Al contrario, i nerazzurri potrebbero sì intervenire sul mercato, ingaggiando un nuovo centrale di difesa o un nuovo quinto di destra, ma senza ricorrere alla cessione dell’ex Aarhus (neppure in prestito). Di fatto, questa potrebbe soltanto trattarsi di una soluzione alla quale starebbe pensando il Sassuolo: società che nutre, da sempre, splendidi rapporti con l’intera dirigenza di ‘Viale della Liberazione’.