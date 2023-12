Nerazzurri a caccia di nuove pedine offensive per la prossima estate. Occhio a questo scenario: e di mezzo c’è anche Scamacca

Non hanno convinto sinora né Marko Arnautovic né, tantomeno, Alexis Sanchez. La scelta compiuta lo scorso martedì sera da parte di Simone Inzaghi, ossia quella di concedere una nuova chance al cileno dal 1′ contro la Real Sociedad, si è rivelata completamente inadatta.

L’ex Barcellona e Arsenal, apparso totalmente in ombra anche in quella circostanza, ha offerto un’altra prova incolore e del tutto sotto le aspettative confermando quindi, quasi al pari dell’austriaco, un’unica tesi. Quella che l’Inter, eccezion fatta per il duo Thuram-Lautaro (capace di contribuire a 34 delle reti realizzate dalla formazione di Inzaghi in quest’avvio di stagione, 36 contando le due messe a referto nello scorso weekend contro l’Udinese), non possiede altri profili offensivi all’altezza della situazione. Ragion per cui sarà necessario ricorrere ai ripari in estate, se non già a gennaio.

Resta senz’alcun ombra di dubbio quello di Mehdi Taremi il nome più caldo per l’attacco nerazzurro, profilo costantemente monitorato anche da altri club europei a causa dell’accordo in scadenza a giugno 2024 col Porto, ma non solo.

Marmoush all’Inter, possono provarci gli agenti: già 12 reti realizzate dall’ex Wolfsburg

È Omar Marmoush una delle più grandi sorprese in casa Eintracht Francoforte in quest’avvio di stagione.

Ammontano a 12 le reti realizzate (69 in carriera), sinora, tra campionato e coppe dalla prima punta egiziana (gioca con Salah in Nazionale), capace inoltre di mettere a referto anche 3 assist a servizio della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Toppmoller.

Una vera e propria garanzia. È questo che si sta rivelando in fin dei conti il centravanti classe ’99, accasatosi all’Eintracht in estate poco dopo essersi liberato dal Wolfsburg a titolo gratuito.

A poter approfittare del grande momento di forma del calciatore potrebbero essere proprio i rappresentanti del ragazzo stesso. Marmoush potrebbe infatti, nel bel mezzo della prossima estate, finito per essere proposto in giro di qua e di là per l’Europa, Inter inclusa quindi.

Da sapere che l’attuale numero 7 della formazione tedesca, legato a questi ultimi da un contratto valido sino a giugno 2027, è rappresentato dalla stessa agenzia di Gianluca Scamacca, centravanti che fu vicinissimo ad approdare alla corte di Simone Inzaghi nella passata estate.