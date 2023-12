Verso Lazio-Inter: quasi 300 milioni ma 10 anni faticosi all’Olimpico

La formazione di Sarri e quella di Simone Inzaghi tornano a sfidarsi nella Capitale. Tutto quello che c’è da sapere riguardo questo affascinante appuntamento

E’ in programma domani sera alle ore 20:45 il fischio d’inizio di Lazio-Inter, big match della 16esima giornata di campionato in programma allo stadio ‘Olimpico’ di Roma.

Una sfida che metterà difronte due delle più storiche e blasonate società italiane nonostante i biancocelesti figurino, al momento, al decimo posto in classifica. Saranno Ciro Immobile e compagni a provare a ‘mettere i bastoni tra le ruote’ nella corsa scudetto dell’Inter, questi ultimi reduci da 9 risultati utili consecutivi in campionato e sempre più al comando della griglia generale di Serie A. E non potrebbe essere altrimenti visto il gioco espresso, sinora, da parte della formazione di Simone Inzaghi.

I nerazzurri stanno, infatti, continuando a viaggiare a ritmi elevatissimi mettendo al tappeto anche squadre del calibro di Fiorentina, Milan, Roma, Atalanta e Napoli, come già capitato anche se, va detto, una formazione con cui gli attuali vice Campioni d’Europa hanno particolarmente faticato a fare risultato in questi ultimi anni è proprio quella su cui siede attualmente in panchina Maurizio Sarri.

Più di 280 milioni di differenza tra le due rose ma zero vittorie all’Olimpico’ per Inzaghi da quando in nerazzurro

In attesa del duello che vedrà l’una di faccia all’altra in campo tra poco più di ventiquattr’ore, Lazio e Inter tornano a essere paragonata l’un l’altra a livello statistico.

Mettendo a confronto le due rose, infatti, scopriamo non soltanto che l’età media della formazione biancoceleste è di 27,4 (contro i 29 della squadra di Inzaghi) ma anche che il valore della rosa della Lazio è a dir poco imbarazzante rispetto a quello dell’Inter. Nello specifico di 280,28 milioni vs i 563,35 milioni della squadra quest’oggi vice campione d’Europa; Collettivo che, eppure, ha faticato a fare bottino pieno all’Olimpico’ nelle scorse stagioni.

Risale, infatti, alla stagione 2018-19 l’ultimo successo dei nerazzurri sulle ‘Aquile’ in quel della Capitale, epoca in cui alla guida del club meneghino non c’era ancora Simone Inzaghi, al timone di questa squadra dall’estate del 2021 e tecnico che, sinora, non ha ancora ottenuto alcuna vittoria contro la sua ex squadra sul manto erboso in cui sono soliti mettere piede Luis Alberto e compagni.

Oltre 280 milioni di differenza tra le due rose, eppure, a parlare chiaro sono i confronti andati in scena in Serie A negli ultimi 10 anni e che vedono l’Inter con all’attivo 5 vittorie contro i 4 successi dei biancoceleste. Un solo pareggio da segnalare tra le due squadre in quest’ultimo decennio.